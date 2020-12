Quelques jours après que le principal fournisseur de services directs à domicile (DTH) de l’Inde, Tata Sky, a été ordonné par Sony Pictures Network India de restreindre la fonctionnalité d’enregistrement, de pause et de rembobinage de la télévision en direct pour les utilisateurs lors de la diffusion en direct des matchs de cricket Australie vs Inde, le décision a été annulée. Tata Sky a confirmé à News18 que tous les utilisateurs de décodeurs Tata Sky + HD (STB) pourront mettre en pause, rembobiner ou enregistrer les matchs de cricket Australie vs Inde en direct. Une communication mise à jour sera partagée avec tous les abonnés Tata Sky aujourd’hui. Sony Pictures Network diffuse la série de cricket Australie contre Inde en direct sur plusieurs canaux, dont Sony Six, Sony Six HD, Sony Ten1, Sony Ten1 HD, Sony Ten3 et Sony Ten3 HD.

« Cher abonné, Bonne nouvelle! La fonction de lecture, de pause et d’enregistrement de votre décodeur a été rétablie pour les versions SD et HD des chaînes Sony Six, Ten1 et Ten3 », déclare Tata Sky dans un message qui sera envoyé aux abonnés aujourd’hui. Le diffuseur Sony Pictures Network India détient les droits de diffusion des internationaux d’une journée, des internationaux T20 et des matchs tests pour la tournée indienne en Australie. La série Australie contre Inde en cours se termine le 19 janvier. Sony a également une plate-forme de streaming vidéo, Sony Liv, où la tournée de l’Inde en Australie est également diffusée en direct. Sony Liv Premium est au prix de Rs 299 par mois ou Rs 999 pour un an. À l’heure actuelle, Tata Sky propose le décodeur Tata Sky + HD avec un disque dur intégré qui permet aux utilisateurs de mettre en pause, de rembobiner et d’enregistrer les chaînes de télévision en direct. Ce STB est au prix de Rs 4 999. Il n’est pas clair pour le moment si une telle restriction a également été mise en œuvre par des opérateurs DTH concurrents, notamment Airtel Digital TV, Dishtv et d2h, et si des mesures correctives sont actuellement en place.