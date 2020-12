Spotify ajoute une nouvelle fonctionnalité pour les listes de lecture cette semaine. L’application de diffusion de musique permettra aux utilisateurs d’ajouter des images de couverture et des descriptions personnalisées à leurs listes de lecture à partir de leurs applications mobiles Android et iOS. Cette capacité était déjà disponible sur Spotify sur Windows et Mac et les utilisateurs n’ont pas besoin d’un abonnement premium pour mettre une photo de couverture personnalisée sur leur liste de lecture Spotify. Outre la nouvelle mise à jour, les rapports suggèrent que Spotify devrait également travailler sur une fonction de « silence de coupe » qui permettra aux utilisateurs de sauter les pauses dans les podcasts.

Les utilisateurs pourront choisir une image dans la galerie de leur téléphone et la définir comme image de couverture pour leurs listes de lecture. Spotify dit qu’il s’agissait d’une fonctionnalité « très demandée ». « Jusqu’à récemment, cette fonctionnalité très demandée n’était disponible que sur les ordinateurs de bureau. Désormais, tous les utilisateurs de Spotify (gratuits et Premium) peuvent télécharger des images de couverture uniques à partir de leurs appareils Android ou iOS », a déclaré la société dans son article de blog. Pour personnaliser l’image de couverture de leur playlist, les utilisateurs doivent ouvrir la playlist qu’ils ont créée, ouvrir options (menu trois points), et cliquez sur Modifier la liste de lecture. Maintenant, les utilisateurs doivent cliquer sur l’image de l’album par défaut ou appuyer sur Changer l’image pour changer l’image. Cela lancera des options de cliquer sur une nouvelle photo ou de choisir une photo dans leur galerie. Lorsqu’une photo est sélectionnée, les utilisateurs peuvent cliquer sur Utiliser la photo et écrire une description pour leur playlist dans le Ajouter une description boîte qui montre en dessous de la photo. En cliquant enregistrer enregistrera votre progression.

Outre la possibilité de mettre des fonds d’écran personnalisés, Spotify travaille également sur une nouvelle fonctionnalité qui sautera les pauses dans les podcasts. Appelée «Trim Silence», la fonctionnalité a été repérée par le rétro-ingénieur connu Jan Manchun Wong. On ne sait pas grand-chose sur cette fonctionnalité ni sur la date de son déploiement, mais une capture d’écran partagée par Wong montre que les utilisateurs pourront activer ou désactiver « Trim Silence » en fonction de leurs besoins.