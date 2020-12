Snapdeal a annoncé une collaboration avec la National Payments Corporation of India (NPCI) pour permettre aux acheteurs d’effectuer des paiements numériques basés sur QR au moment de l’acceptation de la livraison de leurs commandes. Le nouveau développement s’adresse en particulier aux nouveaux clients ou aux nouveaux clients qui ne sont pas à l’aise pour prépayer les marchandises au moment de l’achat. La société de commerce électronique affirme que les clients pourront scanner le code avec n’importe quelle application de paiement liée à UPI sur leur téléphone et payer leur achat. Le client pourra confirmer le nom du bénéficiaire et le montant avant d’approuver le paiement.

Les clients peuvent effectuer le paiement UPI via des plates-formes telles que Bhim, Google Pay, Whatsapp Pay, PhonePe, Paytm et UPI des applications de grandes banques privées et publiques telles que HDFC, SBI, ICICI et autres. Avec l’option de paiement UPI à domicile, la société espère également accroître l’adoption des paiements numériques dans les villes non métropolitaines. Jusqu’à présent, plusieurs plates-formes, dont Snapdeal, acceptaient les paiements en espèces à la livraison (COD) ou par carte à domicile; Cependant, compte tenu de la pandémie, de nombreuses plateformes encouragent les transactions en ligne pour assurer une distanciation sociale.

Parlant du développement dans une note de presse, Rajnish Wahi, vice-président senior de Snapdeal a déclaré: « Cette intégration avec NPCI permet à nos utilisateurs de régler le paiement à leur niveau de confort et permet également à nos partenaires de livraison de réduire le traitement des espèces. Nous pensons également que cela élargira l’adoption de l’UPI dans les petites villes et villages de l’Inde. »

Snapdeal affirme que l’option numérique de paiement à la livraison réduit le temps passé à la porte pour la livraison. Cette décision permet également de réduire le montant des espèces traitées par les responsables de la livraison et les entreprises de messagerie, car le montant passe directement du compte bancaire du client au compte désigné sur le marché. Récemment, Snapdeal a annoncé avoir étendu sa présence à plus de 27 000 codes PIN à travers l’Inde. La société a ajouté qu’elle travaillait beaucoup avec de grandes entreprises de logistique telles que Bluedart, Delhivery, FedEx et Xpressbees, pour atteindre plus de clients dans un délai plus court.