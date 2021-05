Les utilisateurs de Snapchat pourront donner un pourboire aux créateurs populaires plus tard cette année

Les cadeaux commenceront à être déployés sur Snap Stars plus tard cette année sur Android et iOS.

Les utilisateurs de Snapchat pourront donner un pourboire aux créateurs de haut niveau via la fonction de chat de l’application plus tard cette année, a déclaré Snap jeudi. Cette décision pousse la société de médias sociaux plus loin dans la monétisation des créateurs.

Les utilisateurs pourront acheter des jetons dans l’application et les utiliser pour acheter des «cadeaux» à envoyer aux créateurs via des réponses à l’histoire. Les créateurs peuvent encaisser une fois qu’ils ont accumulé 100 $ de cadeaux.

Snapchat – qui atteint désormais 500 millions d’utilisateurs actifs par mois – prendra une part des cadeaux envoyés, mais a refusé de dire combien.

Les entreprises de médias sociaux ajoutent de nouvelles façons pour les créateurs de monétiser leur contenu afin d’attirer plus d’utilisateurs. Cela les aide également à diversifier les revenus de la publicité.

Twitter, par exemple, a récemment déployé son Tip Jar que certains utilisateurs peuvent ajouter à leur profil. Twitter a également travaillé sur une offre appelée «Super Follows», qui pourrait permettre aux utilisateurs de payer pour voir les tweets de leurs comptes préférés.

L’action Snap a augmenté de plus de 5% en début d’après-midi.

Snapchat reformatera également le programme d’incitation d’un million de dollars par jour pour Spotlight, son clone TikTok, à partir du mois prochain. Au lieu d’une offre quotidienne, les utilisateurs de Snap peuvent gagner à partir d’un pool de «millions» de dollars chaque mois. La société a refusé de fournir un chiffre exact.

Depuis fin novembre, la société maintient un pool quotidien de 1 million de dollars qu’elle verse aux créateurs des vidéos les plus performantes de chaque jour sur son service de vidéo de courte durée. La société a déterminé les paiements en fonction du nombre de vues reçues par une vidéo par rapport à d’autres clichés très visionnés.

Snap a déclaré que plus de 5400 créateurs avaient collectivement gagné plus de 130 millions de dollars jusqu’à présent. Étant donné que la société continuera à payer sous une forme ou une autre, il est peu probable que les utilisateurs abandonnent complètement le navire vers des concurrents qui paient également des utilisateurs, comme YouTube et TikTok.

Snap lance également Story Studio, une application d’édition mobile autonome et gratuite pour les créateurs. Les utilisateurs pourront explorer les tendances et les idées et partager des vidéos directement sur Snapchat ou d’autres plates-formes. La société a déclaré que Story Studio serait lancé sur iOS plus tard en 2021.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.