Les utilisateurs de Snapchat pourraient obtenir de l’argent grâce à une poursuite en matière de confidentialité des données : comment postuler

Il pourrait être payant d’utiliser Snapchat, même si vous n’avez pas vérifié l’application depuis des années.

Snap Inc., la société mère de l’application de médias sociaux, est sur le point de verser 35 millions de dollars aux résidents actuels et anciens de l’Illinois pour avoir prétendument stocké leurs données de reconnaissance faciale sans leur consentement.

Si vous avez vécu dans l’État pendant au moins six mois depuis le 17 novembre 2015 et que vous avez utilisé les filtres ou les lentilles de Snapchat, vous pourriez être éligible à un paiement allant de 58 $ à 117 $, selon le Chicago Tribune.

Vous avez jusqu’au samedi 5 novembre pour soumettre une réclamation, qui se trouve sur le site du règlement site Internet. Vous devrez inclure votre nom d’utilisateur Snapchat et au moins une adresse dans l’Illinois où vous avez vécu.

L’audience d’approbation finale du règlement est prévue pour le 17 novembre.

Le procès allègue que les filtres et les objectifs de l’application ont passé des années à scanner les visages des utilisateurs pour appliquer des effets spéciaux sur les photos sans avertir explicitement les utilisateurs qu’ils créaient et stockaient ces données, rendant ces actions illégales en vertu des lois strictes de l’Illinois sur la confidentialité biométrique.

Snap n’admet aucune faute en vertu des conditions actuelles du règlement et “continue de nier avec véhémence” que les fonctionnalités violent la loi de l’État, a déclaré un porte-parole de la société à CNBC Make It.

Les données qu’il collecte ne peuvent pas être utilisées pour identifier des personnes spécifiques, restent sur les téléphones des utilisateurs et ne sont jamais envoyées aux serveurs de l’entreprise, a déclaré le porte-parole – ajoutant que les utilisateurs de l’Illinois avaient reçu un avis de consentement intégré à l’application plus tôt cette année “sur un abondance de prudence.”

Facebook, TikTok, Google, Shutterfly et Pret A Manger ont également réglé des cas similaires dans l’Illinois au cours des 14 derniers mois.

En mai, le règlement de 650 millions de dollars de Facebook a envoyé des paiements allant jusqu’à 397 dollars à plus de 1,4 million de personnes.

Les utilisateurs de Google Photos pourraient bientôt recevoir leurs paiements : la société a conclu un règlement de 100 millions de dollars dans le cadre d’un procès similaire en septembre, la mise en place de 420 000 résidents actuels et anciens de l’Illinois pour recevoir environ 150 $ chacun, selon le Chicago Tribune.

D’autres poursuites à travers le pays pourraient également suivre.

Le Texas et Washington ont également des lois sur la confidentialité biométrique, et des lois similaires en Californie, au Colorado, au Connecticut, en Utah et en Virginie entreront en vigueur l’année prochaine. Les résidents de Californie bénéficient déjà d’une certaine protection des données en vertu du California Consumer Privacy Act.

Des règles fédérales sont également possibles. En août, la Federal Trade Commission a annoncé qu’elle “explorait des règles pour sévir” contre les entreprises qui collectent “de vastes quantités d’informations sur les consommateurs, dont seule une petite fraction partage les consommateurs de manière protectrice”, selon son site Web.

Toute action en justice en dehors de l’Illinois serait probablement moins importante, avec moins de paiements pour les utilisateurs, déclare Caitlin Fennessy, vice-présidente et responsable des connaissances à l’International Association of Privacy Professionals.

C’est parce que la loi de l’Illinois a un droit d’action privé inhabituellement large, ou le droit pour les citoyens américains de prétendre que leurs droits sont violés en vertu de la loi, explique-t-elle.

Fennessy note également qu’à mesure que notre compréhension collective de la confidentialité des données grandit, les futures poursuites se concentreront moins sur le consentement de l’utilisateur et davantage sur ce que les entreprises font avec les données biométriques une fois qu’elles les ont.

Finalement, “les organisations devront reconnaître qu’elles ne peuvent pas être piratées pour des données qu’elles ne détiennent pas, et devront penser [and disclose] … sur les données qu’ils collectent et sur la mesure dans laquelle ils en ont besoin », dit-elle.

