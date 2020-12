PhonePe, la plate-forme de paiement numérique, a annoncé un partenariat avec Tax2Win, une plateforme de déclaration de revenus en ligne de premier plan, pour offrir à ses utilisateurs la possibilité de déposer des déclarations de revenus de manière transparente avant la date limite du 31 décembre. La plate-forme de déclaration fiscale Tax2Win a été intégrée à l’application PhonePe pour Android et iOS, et la fonctionnalité est actuellement disponible en Inde. La société de paiement numérique a déclaré que le nouveau développement permettra à sa «vaste base d’utilisateurs», répartie sur «95% des codes PIN de l’Inde», de déposer des déclarations de revenus directement à partir de l’application. Récemment, PhonePe a annoncé que la société avait franchi le cap des 250 millions d’utilisateurs enregistrés avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), générant près d’un milliard de transactions de paiement numérique en octobre 2020.

La plate-forme Tax2Win est disponible pour une utilisation sur PhonePe Switch que la société a déployé l’année dernière pour fournir une plate-forme dédiée à ses partenaires tiers au sein de son application. Les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité de Tax2Win en ouvrant d’abord l’application PhonePe> Sélectionnez PhonePe Switch en bas de l’écran> Appuyez sur Services et plus> Faites défiler vers le bas pour trouver Tax2Win. Si les utilisateurs ne peuvent pas voir l’option, téléchargez ou mettez à jour la dernière version de PhonePe depuis Google Play Store et Apple App Store. Après avoir sélectionné l’option Tax2Win, les utilisateurs verront la même interface que celle proposée par la société de déclaration fiscale sur son site Web. Cependant, il semble que Tax2Win via Flipkart ne fournit que ses services payants eCA alors que l’option d’auto-fichier est disponible sur son site Web.

Avec l’eCA, les utilisateurs obtiendront un assistant personnel qui guidera tout au long du processus de déclaration de revenus et fournira un «remboursement maximal calculé pour vous». Le coût de l’eCA varie en fonction de plusieurs critères tels que l’emplacement (NRI ou résident indien), le type de revenu (d’un ou plusieurs employés), le type de profession (indépendant ou petite entreprise), etc. De plus, la plate-forme de PhonePe dispose également d’une fonction de chat en direct afin que les utilisateurs puissent se connecter avec le service client sans quitter l’application.

Parlant de la collaboration, Rituraj Rautela, responsable de PhonePe Switch, a déclaré: « Grâce à ce partenariat, nos utilisateurs peuvent désormais déposer leurs impôts de manière transparente en utilisant leur application PhonePe. Avec plus de 280 partenaires sur PhonePe Switch actuellement, notre effort a été de construire. » Vertika Kedia, co-fondatrice de Tax2Win, a également salué le partenariat et déclaré: « Le point fort de l’intégration est qu’elle aide les utilisateurs à accéder à notre plate-forme en un seul clic sur l’application PhonePe, soulignant la super commodité. » Tax2Win propose également des solutions de post-dépôt pour les particuliers et les entreprises.

Pendant ce temps, PhonePe a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs de profiter de divers services en ligne dans le COVID-19[feminine pandémie. Récemment, la plate-forme a intégré 73 sociétés d’électricité (à la fois des secteurs public et privé) dans 28 États pour permettre aux utilisateurs de payer leurs factures d’électricité sans tracas.