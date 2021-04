PhonePe et ICICI Bank ont ​​annoncé leur partenariat pour l’émission d’ICICI Bank FASTag en utilisant UPI sur l’application de paiement numérique. La banque nationale a déclaré que l’intégration permettrait à plus de 280 millions d’utilisateurs PhonePe enregistrés de commander et de suivre facilement ICICI Bank FASTag via l’application pour Android et iOS. Le paiement étant effectué via la méthode UPI sur PhonePe, les clients de n’importe quel compte bancaire peuvent commander l’étiquette de leur véhicule qui peut être utilisée pour voyager entre les États. La balise numérique agit comme un jeton prépayé qui permet aux utilisateurs de payer numériquement aux gares de péage. Notamment, l’application mobile iMobile Pay d’ICICI Bank dispose également d’une option intégrée permettant aux clients d’acheter ICICI Bank FASTag.

S’exprimant davantage sur la collaboration, Sudipta Roy, responsable des actifs non garantis chez ICICI Bank, a déclaré que la société était heureuse de collaborer avec PhonePe et la National Payments Corporation of India (NPCI) pour augmenter l’adoption de FASTag en Inde. «Cette collaboration permet à des millions de clients PhonePe de demander facilement un nouveau FASTag et de le faire livrer gratuitement à leur porte. L’association est utile, même pour les utilisateurs, qui ne sont pas clients d’ICICI Bank, car elle leur permet de commander et de se recharger plus tard avec la commodité d’UPI », déclare le cadre supérieur dans un communiqué.

Deep Agrawal, responsable des paiements chez PhonePe, a également salué le partenariat et ajouté que la société avait enregistré une croissance de 145% de l’adoption de FASTag via la plate-forme au cours des trois derniers mois. Bien que la société affirme que l’adoption indique une augmentation des voyages inter-États depuis la facilité des protocoles de verrouillage COVID-19, le gouvernement a également rendu obligatoire pour les véhicules du pays de transporter FASTag indépendamment des voyages inter-États ou intra-États. Denny Thomas, directeur de NETC & AEPS, NPCI a déclaré que le partenariat entre les deux sociétés de paiement augmentera «certainement» l’adoption de NETC FASTag et facilitera sa livraison à domicile aux clients.

Pour commander ICICI Bank FASTag via PhonePe, les utilisateurs devront se rendre sur la page d’accueil de l’application et cliquer sur « ICICI Bank FASTag » dans la section My Money and Switch. Cliquez ensuite sur «Acheter un nouveau FASTag» et entrez les informations de base telles que PAN, numéro de véhicule avant d’effectuer le paiement. Le FASTag sera livré à la porte du client et pourra être apposé sur le pare-brise du véhicule. Le prix de l’ICICI Bank FASTag via PhonePe reste flou. D’autre part, l’application iMobile Pay propose un nouveau FASTag à Rs 500 où le tag coûte Rs 100, et Rs 200 est le solde minimum. Le reste de Rs 200 est un dépôt remboursable.