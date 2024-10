Les utilisateurs de Nintendo Switch ont averti qu’une nouvelle mise à jour tue la console

Les utilisateurs de Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch OLED ont été avertis par d’autres utilisateurs qu’une récente mise à jour de la console causait toutes sortes de problèmes. Avec la Nintendo Switch 2 à l’horizon et le ralentissement de la prise en charge de la Nintendo Switch actuelle, certaines Switches ramassent sans aucun doute la poussière. Cependant, ceux qui utilisent encore la Nintendo Switch – que ce soit pour jouer à Super Mario Party Jamboree ou à The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ou à tout autre jeu – voudront se méfier de la récente mise à jour du firmware 19.0.0.

Nintendo n’a reconnu aucun problème avec la mise à jour Nintendo Switch 19.0.0, mais plus sur Redditplus d’un propriétaire de Nintendo Switch signale des particularités de son appareil depuis le téléchargement de la mise à jour.

Vidéos de ComicBook.com

Selon plusieurs utilisateurs de Switch, leur Nintendo Switch a eu des problèmes de chauffe, même lorsqu’elle est complètement chargée et sur la station d’accueil des heures après son utilisation. À cette fin, la batterie semble se vider plus rapidement, probablement parce qu’elle chauffe.

« Depuis la dernière mise à jour vers 19.0.0, quelqu’un d’autre a-t-il constaté que votre Switch reste chaud en veille, même à pleine charge sur la station d’accueil des heures après n’importe quel jeu », lit-on dans le message de Reddit. « C’est comme s’il n’était plus capable de passer en mode veille complète de manière fiable et cohérente. En plus de la chaleur, il semble que la batterie se décharge plus rapidement lorsqu’elle est déconnectée, car elle ne peut plus vraiment dormir.

Ce problème n’est pas seulement signalé par de nombreux utilisateurs de Switch, mais également par les propriétaires des trois. Non seulement il s’agit d’un problème sur la Nintendo Switch standard, mais il existe des rapports faisant état du problème sur Nintendo Switch OLED et Nintendo Switch Lite.

«Je pensais que je devenais fou. J’ai eu recours à des coupures totales de courant. J’avais peur que ma Switch m’abandonne », lit-on dans l’un des commentaires sur le message ci-dessus. « Je pensais que je perdais la tête, car mon commutateur V1 d’origine et mon OLED ne se mettent pas systématiquement en veille correctement (écran éteint mais fonctionne) et je reviens pour les trouver tous les deux vidés en quelques heures », ajoute un autre commentaire.

Alors que la majorité des rapports mentionnent avoir remarqué le problème après le téléchargement de la mise à jour 19.0.0, d’autres ont affirmé que cela durait depuis plus longtemps. Si tel est le cas, cela pourrait indiquer un problème beaucoup plus important avec le matériel du Switch ou peut-être une mise à jour antérieure à l’origine du problème. Quoi qu’il en soit, il existe suffisamment d’incidents documentés pour suggérer qu’il ne s’agit pas d’un problème isolé.

Au moment de la publication, Nintendo n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Si cela change, nous ne manquerons pas de mettre à jour l’histoire en conséquence. En attendant, pour plus de couverture sur Nintendo Switch – y compris toutes les dernières nouvelles sur Nintendo Switch, toutes les dernières rumeurs et fuites sur Nintendo Switch, et toutes les dernières offres Nintendo Switch – cliquez ici.