Les utilisateurs de Netflix critiquent « Monsters » de Ryan Murphy pour son portrait des frères Menendez : « Un déchet dégoûtant »

La deuxième saison de Ryan Murphy‘s Monstre La série Netflix est arrivée et, tout comme la première, elle suscite immédiatement une controverse.

Alors que Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer était critiqué par les membres de la famille de certaines victimes, la dernière itération — Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendezqui a été diffusé sur le streamer jeudi (19 septembre) – suscite la critique de certains téléspectateurs pour des inexactitudes perçues et des libertés créatives prises avec les événements réels qui ont inspiré cette partie de la série d’anthologie.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans se sont plaints d’inexactitudes historiques dans ce récit dramatique d’un fait réel, qui a vu les frères Menendez condamnés pour le meurtre de leur mère et de leur père.

Par exemple, un observateur a écrit Ils pensent que la série Netflix sera « l’adaptation définitive » en raison de la portée mondiale du service de streaming et de ses millions d’abonnés, mais « elle est criblée d’inexactitudes. Je me sens idiot d’avoir eu de l’espoir pour cette série. »

Cet utilisateur n’était pas le seul à être optimiste quant au résultat mais découragé par les résultats ; un autre utilisateur commun un sentiment similaire, s’attaquant particulièrement aux nuances incestueuses de la relation des frères telle que dépeinte dans la série, en disant : « Cette saison en particulier ressemble à une telle gifle pour les frères Menendez et cela me rend triste pour eux. J’espérais que Ryan et le reste de l’équipe leur rendraient une sorte de justice. Ces éléments incestueux dans la série sont irrespectueux. »

Certains téléspectateurs ont estimé que Monstres n’a pas suffisamment contextualisé l’affaire et les expériences d’abus que les frères auraient subies avant les meurtres : «J’en suis à deux épisodes de Netflix Monstres Je suis déjà en colère à propos des frères Menendez. J’espérais que cela révélerait la vérité sur les abus extrêmes que ces garçons ont subis, mais il semblerait que l’implication soit le contraire. Je suis dégoûté », a déclaré quelqu’un. a écrit« C’est la plus grosse blague et tout simplement dégoûtante et irrespectueuse envers Erik et Lyle Menendez », a écrit un autre.

La plainte la plus véhémente à cet égard est peut-être venue de la personne qui a écrit ceci : « Les frères Menendez ont été victimes d’abus sexuels et ont finalement riposté contre leurs agresseurs. Cette ordure dégoûtante a transformé leur histoire en fanfic incestueuse. L’enfer n’est pas assez chaud pour Ryan Murphy. »

Un petit contingent de ceux qui se plaignaient du spectacle critiquaient également les sélections musicales, entre autres choses : «J’adore ça dans le deuxième épisode de Monstresils ont les frères Menendez dans un montage tandis que ‘Ice Ice Baby’ est joué dans le montage même si l’épisode se déroule en 1989 et que la chanson n’est sortie qu’un an plus tard, a écrit un membre du public. « Les frères Menendez étaient-ils vraiment à fond sur Milli Vanilli ? » a demandé un autre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de maltraitance infantile, contactez le Ligne d’assistance nationale Childhelp contre la maltraitance des enfants au 1-800-4-A-Child (1-800-422-4453). Si vous ou un de vos proches êtes en danger immédiat, appelez le 911.