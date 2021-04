Un fil Twitter détaillant la mort tragique d’un nouveau-né est devenu viral et a suscité des accusations selon lesquelles l’hôpital impliqué pourrait avoir fourni des soins sous-optimaux en raison de la race des parents.

Cornell Gunter a écrit une série de messages relatant la négligence et les mauvais traitements présumés par le personnel de l’hôpital Orlando Health Winnie Palmer pour femmes et bébés, entraînant la mort de son fils Le Caire peu de temps après la naissance.

Il a dit que lui et sa fiancée Nicole se sont présentés à l’hôpital le 18 avril et ont dit au personnel que leur enfant à naître n’avait pas bougé depuis dix heures, ce qui leur faisait craindre qu’il soit en détresse.

Selon Gunter, l’infirmière traitante «n’a absolument pas tenu compte» de sa crainte que quelque chose n’aille pas. Ils ont ensuite attendu plus de 30 minutes avant que le personnel ne conclue que l’enfant était en danger et qu’il devrait être livré immédiatement.

Cependant, ils ont ensuite été informés qu’il n’y avait pas de lit vacant pour Nicole, obligeant le couple à attendre encore plus longtemps.

Une fois qu’un lit s’est ouvert, Gunter affirme que les infirmières ont fait des blagues en préparant Nicole à l’accouchement, faisant preuve d’insensibilité pendant un moment aussi difficile. Alors que les médecins ont d’abord rassuré le couple sur le fait que le bébé à naître allait bien, ils ont déterminé plus tard qu’il était resté sans battement de cœur pendant huit minutes, provoquant de graves lésions cérébrales. Le nouveau-né a survécu à l’accouchement mais est décédé plus tard.





Plusieurs cadres de l’hôpital sont arrivés pour consoler le couple. Gunter a dit que lui et sa fiancée leur avaient exprimé leur «La douleur et la souffrance causées par les actions qui ont conduit notre fils au décès», et a dit qu’il avait demandé s’ils avaient «Jamais vu leur enfant mourir.»

Transmettant son angoisse et sa colère sur Twitter, Gunter a suggéré que leur expérience à l’hôpital était peut-être motivée par la race.

«Si les infirmières d’Orlando Health avaient écouté mon fiancé, rien de tout cela ne serait arrivé. Traitez et respectez les mères noires qui entrent et expriment leurs craintes et leurs inquiétudes. Les femmes noires sont négligées et ne sont jamais traitées de la même manière dans les hôpitaux », il a écrit.

Il a dit qu’il chercherait « Justice » pour la mort de son fils dans le cadre d’un problème plus large de discrimination dans les soins de santé.

«Ce genre de choses se passe partout dans le monde, mais les femmes noires sont réduites au silence et leurs cris ne sont pas pris en charge. PROTÉGEZ LES FEMMES NOIRES. PROTÉGEZ LES ENFANTS NOIRS, » Gunter a tweeté.

ET DES INQUIÉTUDES. LES FEMMES NOIRES SONT NÉGLIGÉES ET JAMAIS TRAITÉES ÉGALEMENT DANS LES HÔPITAUX. Hier, une infirmière est entrée dans la chambre de Nicole et a dit «avoir un bébé est amusant n’est-ce pas». Cela a brisé mon fiancé. Notre fils n’est pas ici. Il n’y a pas de lit bébé ou quoi que ce soit. Alors WTF. – Cornell. (@CornellGunter) 20 avril 2021

Contacté par les médias, l’hôpital a déclaré que la santé et la sécurité de ses patients « priorité, » tout en ajoutant que les lois fédérales sur la protection de la vie privée les empêchaient de discuter de cas spécifiques.

L’histoire de Gunter s’est répandue sur Twitter, provoquant la tendance du hashtag #JusticeForCairo.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont fait valoir que « racisme » avait conduit à la mort du nouveau-né.

Le racisme dans le domaine médical a conduit au décès d’un bébé, car les travailleurs de @orlandohealth. Vous ne serez jamais pardonné de ne pas tenir compte de l’état de santé d’un bébé, et les responsables directement, vous brûlerez en enfer. #JusticeForCairo – ᴇᴍʀᴇ. (@bngtnswfts) 22 avril 2021

Autres exigé responsabilité de l’hôpital. On ne sait toujours pas si Gunter et sa fiancée prévoient d’intenter une action en justice.

Cependant, tout le monde n’était pas prêt à sortir sa fourche. Quelque demandé pour plus d’informations sur la négligence de l’hôpital, notant qu’ils n’étaient pas prêts à « Annuler » un fournisseur de soins de santé, en particulier au milieu de la crise Covid-19.

