Les utilisateurs de médias sociaux embrochent les 10 $ «infâmes» d’Amazon pour la promotion de l’impression de palmiers – RT USA News

Amazon a suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour avoir été « infâme » après avoir offert aux gens 10 $ pour s’inscrire à son système controversé de reconnaissance des empreintes de paume. La technologie utilise des scanners biométriques pour identifier les acheteurs et vérifier les paiements.

La promotion, qui a été repérée par Tech Crunch et d’autres points de vente de l’industrie, offre aux clients un crédit promotionnel de 10 $ s’ils enregistrent leurs empreintes de paume dans les magasins gratuits de l’entreprise et les associent à leurs comptes Amazon.

Le système, baptisé « Amazon One », a été lancé en septembre dernier. Il a été présenté comme un moyen rapide, facile et « sans contact » alternative aux paiements physiques en espèces et par carte dans les magasins – ainsi qu’un service potentiel de vérification d’identité pour les lieux d’événements et les entreprises à l’avenir.

Une fois qu’une personne a placé sa main sur le scanner, celui-ci enregistre et stocke son « signature de paume » jusqu’à son plus « caractéristiques infimes ». Ceci comprend « détails de la surface comme les lignes et les crêtes » et « caractéristiques sous-cutanées » comme des motifs de veines.

L’appareil Amazon One utilise alors un « processus d’algorithmes propriétaires d’imagerie et de vision par ordinateur » à « capturez et cryptez votre image de paume » en juste « secondes ».

Ces données intégrées sont ensuite utilisées pour créer un « Amazon One ID » unique, qui est automatiquement lié aux adresses e-mail, aux numéros de téléphone portable et aux cartes bancaires enregistrés par Amazon.





Aussi sur rt.com

Amazon accusé d’avoir violé la loi lors d’un vote syndical en Alabama, alors qu’un responsable fédéral du travail « recommande de nouvelles élections »







Le géant de la vente au détail affirme que les données palmaires des clients sont « stocké séparément » à partir d’autres informations personnelles et est « uniquement utilisé pour générer et mettre à jour » leurs signatures palmaires et vérification d’identité. Cependant, il admet qu’un « sous-ensemble de données anonymes » est utilisé pour améliorer le système.

De plus, les données palmaires sont stockées indéfiniment, à moins que les utilisateurs ne choisissent de supprimer leurs données et d’annuler leur identifiant Amazon One une fois qu’il n’y a plus de transactions en cours. Les données sont également stockées jusqu’à deux ans avant d’être supprimées – si un client n’interagit pas avec un scanner de paume pendant cette période.

Le système est actuellement disponible dans 50 emplacements à travers les États-Unis, y compris les magasins Whole Foods et un certain nombre de magasins de détail Amazon. Dans un article de blog d’avril, la société a affirmé que « milliers » des clients s’étaient inscrits au service et vantaient son « sans contact » conception pendant la pandémie de Covid.

Malgré les retours apparemment positifs pour le système, la société n’a pas expliqué les raisons de sa décision d’offrir 10 $ pour inciter les clients à se séparer de leurs empreintes de paume. Amazon n’a pas encore publié de déclaration sur la promotion et un certain nombre de points de vente technologiques ont déclaré que les porte-parole de la société n’avaient fait aucun commentaire à ce sujet.





Aussi sur rt.com

Amazon se voit infliger une amende de 887 millions de dollars par les régulateurs européens de la protection de la vie privée







En outre, la majorité des utilisateurs des médias sociaux ont refusé d’accepter l’offre de l’entreprise de se séparer de leur « inestimable« données, avec une personne récit Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, à « parler à la main ».

Plusieurs personnes ont dit qu’elles considéreraient l’offre si elle ajoutait un « tout un tas de zéros » à ce montant.

Avis de contre-offre à @Amazone:Je suis contre.Veuillez noter, cependant, que je suis prêt à faire des compromis et que je vous vendrai mon empreinte palmaire pour 10 millions de dollars, après taxes.Divulgation complète : je ferai mettre à jour chirurgicalement mon empreinte palmaire une fois cette transaction finale. DM moi. – La taverne du Père Noël (@SantasTavern) 4 août 2021

« Je le ferais pour 10 $ par an, comme un abonnement qu’ils doivent renouveler. Je l’appellerais PrimePrint. Déjà protégé par le droit d’auteur, « une personne tweeté.

D’autres personnes ont plaisanté sur ce qu’elles préféreraient faire avec leurs empreintes palmaires à la place – avec des réponses allant de vente aux enchères en tant que NFT (jeton non fongible) à l’utiliser pour « , Maman de 3000 ans d’entre les morts ».

D’autres ont souligné les antécédents d’Amazon en matière de confidentialité des données et de technologie biométrique, critiquant sa décision de vendre les données de sa technologie controversée de reconnaissance faciale « Rekognition » aux forces de l’ordre en particulier.

Bien que la société ait interdit à la police d’utiliser sa technologie l’année dernière, un certain nombre de poursuites ont allégué qu’elle avait enfreint les lois interdisant le partage de données biométriques personnelles sans autorisation.

Un certain nombre de personnes ont déclaré qu’Amazon « récupérer ces 10 $« en vendant des signatures de palmiers à la police ou en les utilisant pour d’autres « raisons infâmes ». Un utilisateur suggéré un scénario où tout leur corps serait finalement « numérisé » par la société au motif que les données palmaires seules n’étaient pas « assez sécurisé ».

Bien essayer Amazon mais je sais que cela sera probablement utilisé pour des raisons néfastes donc non merci — 🐐G̫i̫l̫b̫e̫r̫t̫ P̫a̫p̫i̫ C̫h̫u̫l̫o̫ R̫o̫l̫a̫n̫d̫ (@YaNanous) 3 août 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!