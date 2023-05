Les utilisateurs de marijuana ont trois fois plus de chances d’avoir une maladie de l’artère de la jambe (étude)

Les risques peuvent être différents avec les produits THC actuels qu’ils ne l’étaient avec la marijuana dans le passé, les produits actuels contenant des niveaux encore plus élevés de THC, a déclaré Page.

« Le point à retenir pour les prestataires, en particulier chez les jeunes adultes, est que ces données suggèrent un drapeau rouge », a déclaré Page. « Et ce que cela signifie, c’est que les prestataires doivent demander à chaque rencontre avec leurs patients d’être très transparents sur l’utilisation des cannabinoïdes, sans jugement, mais nous devons utiliser cela comme un facteur de risque pour les maladies coronariennes et périphériques. ”

La recherche sera présentée le 18 mai lors de la réunion annuelle de la Society for Cardiovascular Angiography & Interventions, à Phoenix, en Arizona. Les résultats présentés lors de réunions médicales doivent être considérés comme préliminaires jusqu’à leur publication dans une revue à comité de lecture.

Plus d’information

Les National Institutes of Health des États-Unis en ont plus sur la maladie artérielle périphérique.

SOURCES : Hirva Vyas, DO, Hackensack University Medical Center, New Jersey ; Harsh Jain, DO, résident, Montefiore Health System, New York ; Robert Page, PharmD, professeur, départements de pharmacie clinique et de médecine physique, University of Colorado Anschutz Medical Campus, Denver ; Réunion annuelle de la Society for Cardiovascular Angiography & Interventions, Phoenix, Arizona, 18 mai 2023