PhonePe déploie une nouvelle fonctionnalité pour l’application PhonePe Business qui permettrait aux commerçants de recevoir des notifications vocales dans neuf langues régionales. La société de paiement numérique affirme que les alertes de notification vocale sur les paiements reçus permettraient aux commerçants de gérer leurs activités quotidiennes sans avoir à vérifier l’écran du téléphone du client ou à attendre un SMS bancaire, en particulier pendant les heures de pointe. Outre l’hindi et l’anglais, les vendeurs recevraient désormais des notifications en marathi, bengali, gujarati, tamoul, telugu, malayalam, kannada, Odiya et assamais. Lancée pour la première fois en 2018, l’application PhonePe for Business compte actuellement plus de 15 millions de partenaires marchands en Inde.

Pour activer les notifications vocales sur l’application PhonePe for Business, les commerçants doivent accéder aux paramètres disponibles dans le coin supérieur gauche et activer les notifications vocales. Il est important de noter que la langue de l’application doit être définie en fonction de la notification. La société explique que l’application commerciale envoie également des communications aux commerçants sur divers produits dans la langue vernaculaire avec laquelle ils sont le plus à l’aise. Lorsqu’un commerçant est intégré à l’application, l’équipe de terrain de PhonePe partage également du matériel pédagogique lui donnant des informations sur les différents produits et fonctionnalités dans différentes langues. assurant ainsi un processus d’inscription plus fluide.

Parlant du système de notifications vocales mis à jour, Vivek Lohcheb, vice-président du développement commercial hors ligne chez PhonePe, a déclaré: «Nous développons constamment de nouvelles fonctionnalités sur l’application PhonePe pour les entreprises afin de faciliter la gestion et la croissance de leurs activités par nos partenaires marchands. La fonctionnalité de notification vocale multilingue que nous avons récemment introduite permet à nos partenaires marchands de s’occuper plus facilement de leurs clients tout en s’assurant que les paiements ont été reçus pendant les heures de pointe dans la langue de leur choix. «

Les applications professionnelles et régulières ont ajouté de nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois pour faciliter les services numériques pour ses utilisateurs dans le COVID-19[feminine . Récemment, la société s’est associée à Tax2Win pour offrir à ses utilisateurs la possibilité de déclarer leurs impôts directement à partir de l’application PhonePe régulière avant la date limite du 31 décembre.