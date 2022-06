Les utilisateurs de l’application DeFi Solend bloquent la tentative de prise de contrôle du compte « baleine »

Le compte concerné avait déposé 5,7 millions sol jetons dans Solend, représentant plus de 95% des dépôts. Contre cela, il empruntait 108 millions de dollars dans les stablecoins USDC et ether.

Cette décision a provoqué une réaction violente sur Twitter, certains remettant en question la décentralisation de Solend. L’un des principes fondamentaux de DeFi est qu’il est destiné à supprimer les institutions centralisées comme les banques.

Lundi, cependant, les utilisateurs de Solend ont été invités à voter sur une nouvelle proposition visant à annuler le vote précédent. L’écrasante majorité de la communauté a voté en faveur, avec 99,8 % de votes « oui ».

La débâcle est un signe de la façon dont DeFi – une sorte de « Wild West » où les utilisateurs se chargent d’effectuer des transactions et des prêts peer-to-peer – a été pris dans l’effondrement de la crypto.

MakerDAO, le créateur d’un stablecoin indexé sur le dollar appelé DAI, a récemment désactivé une fonctionnalité qui permettait aux traders d’emprunter DAI contre l’éther jalonné, un jeton dérivé causant le chaos sur le marché de la cryptographie.

StETH est censé valoir la même chose que l’éther, mais il se négocie avec une remise croissante par rapport à la deuxième plus grande crypto-monnaie. Entrer et sortir de stETH n’est pas facile, ce qui a entraîné des problèmes de liquidité chez les grands prêteurs de crypto et les fonds spéculatifs comme Celsius et Three Arrows Capital.