Les utilisateurs de Google Play Musique ont demandé à transférer leurs données sur YouTube car tout sera effacé d’ici le 24 février

Google envoie une alerte par e-mail pour sélectionner les utilisateurs de Google Play Musique, les informant de la date limite du 24 février, lorsque l’entreprise effacera complètement les données des utilisateurs. Bien que Google ait arrêté le service Play Music en décembre 2020, il permet toujours aux utilisateurs de conserver les fichiers dans le casier cloud. La société souligne que les données Google Play Musique des utilisateurs telles que les achats, les listes de lecture, les stations, les albums / chansons enregistrés dans votre bibliothèque et les mentions J’aime / Je n’aime pas seront effacées d’ici la fin de ce mois. La société avait exhorté à transférer des fichiers sur sa plate-forme YouTube Music.

Dans les e-mails envoyés par Google, la société exhorte les utilisateurs à déplacer leurs données vers YouTube Music avant le 24 février. L’e-mail indique: « Le 24 février 2021, nous supprimerons toutes vos données Google Play Musique. Cela inclut votre musique. bibliothèque avec les mises en ligne, les achats et tout ce que vous avez ajouté à partir de Google Play Musique. Après cette date, il ne sera plus possible de le récupérer. » Google dit que les utilisateurs peuvent utiliser Google Takeout pour enregistrer leurs données.

Le géant du logiciel a entamé le processus de fermeture de Google Play Music en octobre de l’année dernière et, en décembre, le service de musique a été officiellement fermé. Google avait initialement prévu de donner aux utilisateurs jusqu’à la fin de 2020 le transfert de ces données sur YouTube Music à l’aide de l’outil intégré ou le téléchargement d’une copie hors ligne via Google Takeout. Maintenant, la date limite a été fixée au 24 février (ce qui ne semble pas être prolongé davantage). Notamment, Google précise également que si les utilisateurs ont déjà utilisé l’outil de transfert, ils peuvent l’utiliser à nouveau pour transférer chaque dernier bit de données.

La société explique que les utilisateurs peuvent transférer des fichiers de Google Play Music vers de la musique YouTube en « un seul clic ». En outre, la société convertira également l’abonnement Google Play Music au niveau équivalent de YouTube Music Premium ou YouTube Premium (en fonction du niveau d’avantages de votre abonnement actuel). Pour transférer des données de Google Play Music vers YouTube Music, les utilisateurs peuvent visiter https://music.youtube.com/transfer et cliquer sur « Transférer ». L’utilisateur peut également se diriger vers Application YouTube Music > Appuyez sur la photo de profil > Réglages > Transfert > Transférer depuis Google Play Musique.