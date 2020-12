L’application TV d’Apple Inc et le service de streaming payant Apple TV + seront disponibles sur le dernier appareil Chromecast de Google au début de l’année prochaine, a annoncé mercredi le géant de la recherche.

Dans le passé, Apple a parfois réservé l’accès à ses services pour son propre écosystème de périphériques matériels, mais a récemment assoupli sa position dans le but de développer son activité de services.

Google a déclaré qu’Apple TV serait disponible sur plus d’appareils équipés du système d’exploitation Android TV à l’avenir.

Google a déclaré la semaine dernière qu’Apple Music serait disponible sur les haut-parleurs intelligents de Google.

L’année dernière, Apple a rendu l’application TV disponible sur les appareils Fire TV d’Amazon.com Inc. et sur la plate-forme de Roku Inc.