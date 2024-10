Les utilisateurs de Gmail se plaignent de la disparition des notifications push de l’iPhone 16 : le correctif, l’avertissement

Les notifications Gamil sont absentes pour certains utilisateurs d’iPhone 16 Davey Winder

Certaines plaintes Gmail sont récurrentes : Google ne me laisse pas récupérer le mot de passe de mon compte ou un pirate informatique a modifié mes options d’authentification à deux facteurs. Il semble maintenant que vous puissiez ajouter à la liste les notifications push qui ont disparu sur l’iPhone. Je surveille de près les forums d’assistance officiels et non officiels de Google, et les utilisateurs sont de plus en plus frustrés par le fait que les notifications push de Gmail ne fonctionnent pas sur leurs smartphones iPhone 16. Prenons cet exemple, publié sur le subreddit Gmail le 26 octobre : « En gros, je ne reçois plus de notifications push pour les nouveaux e-mails sous forme de bannières ou dans le centre de notification ; Je dois accéder à l’application pour vérifier. La disparition des notifications push par e-mail est sans aucun doute un désagrément que les utilisateurs veulent savoir comment résoudre, mais pour les plus soucieux de la sécurité d’entre nous, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose. Voici ce que vous devez savoir, comment y remédier et pourquoi vous ne voudriez peut-être pas le faire.

Le problème de notification push Gmail en voie de disparition affectant les utilisateurs d’iPhone

Soyons clairs, le problème des notifications push pour les utilisateurs de Gmail qui ne fonctionnent pas existe depuis de nombreuses incarnations de la plate-forme iOS sur plusieurs générations de matériel iPhone. Ce n’est pas nouveau, c’est pourquoi je l’ai décrit comme un problème éternel. Voici un exemple datant de janvier, tel que décrit par un journaliste spécialisé dans les technologies mobiles sur Arène téléphonique: « Ces derniers jours, j’ai remarqué qu’au lieu de recevoir des notifications avec des aperçus de Gmail sur mon iPhone, je voyais une bannière avec l’icône Gmail indiquant « Vous avez un nouveau message ». Cela signifiait que pour voir de qui provenait l’e-mail et quel en était le sujet, en l’absence d’aperçu, l’utilisateur serait obligé d’ouvrir l’application Gmail à chaque fois. OK, donc cela correspond certainement à la définition d’un problème du premier monde, mais je peux comprendre pourquoi tant de gens sont en colère à ce sujet. Après tout, l’iPhone et Gmail sont tous deux réputés pour leur facilité d’utilisation, c’est ce qui attire tant d’utilisateurs en premier lieu.

Pourquoi les notifications push Gmail disparaissent-elles pour certains utilisateurs d’iPhone et comment résoudre le problème ?

Je suis désolé, mais je n’ai pas réussi à découvrir un seul bug ou problème logiciel derrière l’étrange cas de disparition Notifications push Gmail. Cela m’amène à penser qu’il s’agit très probablement d’une question de circonstances propres aux utilisateurs qui se sont adressés aux forums pour se plaindre et « différemment uniques » dans de nombreux cas, si cela a du sens. S’il s’agissait d’un véritable bug avec iOS, il ne se répercuterait pas d’une mise à jour majeure à l’autre, d’une itération à l’autre, année après année. Ce ne serait pas non plus quelque chose qui traînerait dans l’application Gmail qui est également mise à jour plusieurs fois par an pour corriger les bugs découverts.

Ne pas connaître le pourquoi rend le comment plus difficile à recommander, mais pas impossible. Le journaliste de Phone Arena que j’ai mentionné précédemment a constaté que les opérations suivantes résolvaient le problème pour lui :

Ouvrez l’application Gmail.

Appuyez sur le menu hamburger et sélectionnez l’option de paramètres.

Sélectionnez les notifications par e-mail, puis sélectionnez aucune et c’est terminé.

Redémarrez votre iPhone.

Répétez les instructions ci-dessus mais sélectionnez les notifications par e-mail « Tous les nouveaux » ou « Haute priorité », puis c’est terminé.

D’autres utilisateurs ont déclaré que la suppression et la réinstallation de l’application Gmail avaient fonctionné pour eux, tandis que pour certains, il suffisait de redémarrer l’iPhone lui-même.

Pourquoi vous ne devriez pas activer les notifications push Gmail

Ce sera, j’en suis certain, une opinion controversée, mais bon : n’utilisez pas de notifications push détaillées pour les applications de messagerie. Pourquoi, en tant que personne regardant du côté de la sécurité et de la confidentialité, est-ce que je dis cela ? La raison numéro un est le risque de phishing. Nous avons tendance à utiliser les notifications push comme une sorte de filtre de courrier électronique permettant de déterminer ce qui doit être lu et ce qui peut attendre. Les acteurs de la menace s’appuient sur des lignes d’objet d’e-mails d’une urgence convaincante pour inciter le lecteur à cliquer et à se laisser prendre dans le piège qui l’attend. Si l’utilisateur a déjà déterminé qu’il doit lire l’e-mail à partir de l’aperçu de la notification, il est plus susceptible, à mon humble avis, de faire confiance à ce qu’il trouve lorsqu’il le fait. C’est le raisonnement de sécurité, et ce n’est pas seulement moi qui pense de cette façon. Pour les utilisateurs d’iPhone, j’en conviens, il y a moins de risques que pour ceux d’Android simplement parce que davantage de campagnes d’attaques visent ces derniers. Mais cela ne veut pas dire que le risque est inexistant.

Et ce n’est pas seulement l’aspect sécurité que vous devez prendre en compte ; la confidentialité entre en jeu pour les notifications push de Gmail comme pour toute notification push d’application. Je recommande chaleureusement la lecture cet article de Wired sur la façon dont les forces de l’ordre peuvent utiliser les données des notifications push dans les enquêtes. Les utilisateurs d’iPhone peuvent contrôler la façon dont les notifications sont affichées à partir du menu des paramètres et je suggère de ne pas permettre leur affichage lorsque l’écran est verrouillé ou partagé.