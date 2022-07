Les utilisateurs de Galaxy montrent leurs prouesses en matière de photographie sur smartphone avec #MakeNightsEpic – Samsung Global Newsroom

Avec la pandémie qui desserre son emprise sur nos vies, les gens du monde entier sont de plus en plus en mesure de célébrer le fait d’être dehors plus souvent. Dans cet esprit, le 1er juin, plus de 10 000 utilisateurs de Samsung Electronics Galaxy ont montré une grande variété de photos nocturnes prises dans le monde entier à l’aide de l’appareil photo de leur smartphone Galaxy dans le cadre de la campagne mondiale #MakeNightsEpic.

Capturer des photos nocturnes épiques

Les utilisateurs du Galaxy S22, en particulier, ont pu capturer d’excellentes photos avec des couleurs vives et des détails denses grâce à Nightography, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de prendre des photos claires et éclatantes même dans des environnements peu éclairés.

Nightography, lancée pour la première fois avec la série Galaxy S22, est une fonction qui permet des détails méticuleux et des couleurs dans des conditions de faible luminosité en combinant un matériel puissant avec un logiciel basé sur l’intelligence artificielle (IA). C’est une fonction qui sera incluse dans plus de smartphones Galaxy à l’avenir.

La campagne #MakeNightsEpic a vu des influenceurs du monde entier – y compris la célèbre chanteuse pop Sabrina Carpenter et l’extraordinaire Myth de Fortnite en streaming sur Twitch – capturer de superbes vues nocturnes de leurs paysages urbains respectifs.

Jetez un œil aux photos ci-dessous pour profiter davantage de la qualité et de la compétence photographiques présentées par les utilisateurs de smartphones Galaxy dans le cadre de la campagne #MakeNightsEpic.

Pour voir plus de superbes photos d’utilisateurs de Galaxy, assurez-vous de consulter l’Instagram #withGalaxy de Samsung @Samsungwithgalaxy.

Pendant ce temps, les performances exceptionnelles de l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra ont été reconnues par les organisations d’expertise en matière d’appareils photo. L’appareil photo du Galaxy S22 Ultra a été sélectionné comme le meilleur expert en smartphone photo par la Technical Image Press Association (TIPA) en Europe et a reçu le score le plus élevé par Valued Camera eXperience (VCX), une organisation internationale de premier plan d’évaluation de la qualité d’image.