Les utilisateurs de FTX peuvent encaisser un échange de crypto en faillite via une échappatoire aux Bahamas

Certains utilisateurs de FTX semblent avoir trouvé un moyen de retirer de l’argent de l’échange par une porte dérobée aux Bahamas.

L’analyse de la société de données Argus a révélé des schémas commerciaux inhabituels au cours des cinq derniers jours, alors que FTX bloquait les retraits des clients. La plupart des irrégularités concernaient des objets de collection numériques, appelés NFT. Les modèles suggèrent que les clients “désespérés” se tournaient vers les utilisateurs de FTX aux Bahamas pour obtenir de l’aide, selon Argus.

L’échange mondial de crypto-monnaie, désormais en faillite, n’autorise les retraits qu’aux Bahamas après avoir interrompu les liquidations de FTX partout ailleurs dans le monde. L’entreprise autrefois de 32 milliards de dollars, partiellement basée à Nassau, a déclaré dans un tweeter a déclaré qu’il devait faciliter les retraits des Bahamas pour se conformer aux réglementations locales.

Les utilisateurs fortunés paient des prix astronomiques pour les NFT sur FTX à un moment où le marché plus large de la cryptographie et des objets de collection numériques a plongé. Dans un cas, un objet de collection qui s’échangeait à près de 9 dollars il y a trois semaines s’est vendu pour 10 millions de dollars vendredi. Un autre NFT dont le prix était similaire il y a un mois, s’est vendu 888 888,88 $ cette semaine.

“Cette activité NFT est très irrégulière au niveau macro lorsque le marché NFT dans son ensemble est en baisse, à la fois en valeur et en volume, et dans ce cas spécifique lorsque les échanges sont limités sur d’autres marchés FTX”, a déclaré Owen Rapaport, cofondateur et PDG de Argus, une société d’analyse blockchain spécialisée dans le délit d’initié.

Argus a déclaré que ce type de trading est probablement une tentative des utilisateurs de FTX d’accéder à l’argent de toutes les manières possibles. Selon Rapaport, une possibilité probable est que les commerçants aient un accord avec les utilisateurs bahamiens pour payer un certain pourcentage des actifs et les reçoivent en retour une fois qu’ils ont été retirés avec succès de FTX.

Ailleurs, les volumes d’échanges de jetons non fongibles ont chuté de 97 % par rapport à leur niveau record, selon les données de Dune Analytics. Le prix de bitcoins est en baisse de 75% par rapport à son niveau record d’il y a un an.

Ces transactions sont visibles sur la blockchain, qui agit comme un grand livre public pour suivre le mouvement de l’argent. Bien que n’importe qui puisse voir où se déplace l’argent, les identités restent anonymes. Argus n’a pas pu dire avec certitude qui étaient ces clients et que FTX semblait avoir mis fin aux échanges irréguliers vendredi. Il y a encore des “offres” ou des offres pour acheter ces objets de collection désormais coûteux, mais aucun ordre d’achat n’a été exécuté depuis.

FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Certains utilisateurs de Twitter ont signalé des irrégularités similaires cette semaine. Un hôte de podcast crypto populaire, qui s’appelle Cobie, a été parmi les premiers à suggérer que les utilisateurs achetaient des NFT qui sont mis en vente par les utilisateurs des Bahamas. Il a souligné un portefeuille retirant 21 millions de dollars de la crypto-monnaie Tether de FTX et l’envoyant à une adresse qui semblait être basée aux Bahamas.

TWEET : https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX aurait vu des sorties mystérieuses après avoir déposé une demande de protection contre la faillite. Reuters a rapporté tôt samedi qu’entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds de clients avaient “disparu” de la bourse, citant deux personnes proches du dossier. Pendant ce temps, la société de données Elliptic estimations que 473 millions de dollars ont été retirés de FTX dans un piratage présumé.

La société a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 vendredi après une semaine de troubles. La bourse, dirigée par Sam Bankman-Fried, 30 ans, a été accusée d’avoir détourné les fonds des clients et était sur le point d’être rachetée par son plus grand rival après une crise de liquidité.