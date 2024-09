Les utilisateurs de Fitbit sont confrontés depuis des mois à des bugs d’application « très frustrants »

Les utilisateurs des applications iOS et Android de Fitbit ont signalé des problèmes de synchronisation, de collecte et d’affichage de données précises. Certains se plaignent de ces problèmes depuis au moins avril, et Fitbit travaille à résoudre les problèmes de synchronisation depuis au moins le 3 septembre. Cependant, Fitbit de Google n’a pas précisé quand il s’attend à ce que les bugs soient totalement résolus.

Le 3 septembre, Tableau de bord d’état de Fitbit mis à jour pour montrer une interruption de service, indiquant un incident affectant l’API Web.

« Certains utilisateurs peuvent remarquer des divergences de données ou des problèmes de synchronisation entre [third-party] applications et Fitbit. Notre équipe enquête actuellement sur la cause profonde du problème », peut-on lire sur le tableau de bord.

Le 3 septembre, Fitbit a également publié la version 4.24 de ses applications mobiles. On ne sait pas si la mise à jour est liée aux problèmes. Au moins certaines des plaintes mentionnées dans cet article ont commencé à apparaître avant septembre.

Les propriétaires d’appareils Fitbit anciens et récents se sont rendus sur le forum d’assistance en ligne de la société pour discuter des problèmes logiciels qu’ils auraient rencontrés. Il existe plusieurs fils de discussion avec des dizaines de pages de réponses pointant vers des problèmes, comme le tableau de bord de l’application « suppression des étapes et non synchronisation correcte » l’application enregistre pas mais pas la distance parcouruel’application semble montrer données inexacteset autres bugs.

Contacté pour commenter les plaintes, un porte-parole de Google a déclaré à Ars Technica : « Nous sommes conscients du problème et travaillons dur pour le résoudre. »

Des problèmes qui durent depuis des mois

Certaines plaintes concernant les applications semblent durer depuis des mois. Les représentants de Fitbit ont déclaré en ligne que les problèmes étaient en cours de résolution.

Par exemple, dans un Fil de discussion de 11 pages Sur le forum communautaire de Fitbit, des utilisateurs affirment que l’application affirme à tort qu’ils ont effectué à peu près le même nombre de pas par jour pendant plusieurs jours d’affilée. Le fil de discussion a débuté le 10 avril. Le 8 septembre, un modérateur de Fitbit a déclaré que Fitbit « est conscient de la situation et travaille à la recherche d’une solution ».

« Nous n’avons pas encore reçu de délai pour savoir combien de temps notre équipe doit encore consacrer à la résolution de ce problème. J’espère que ce sera bientôt résolu », a déclaré le modérateur de Fitbit, JuanFitbit.

Dans un autre fil de discussion, lancé le 3 juillet, un utilisateur de Charge 5 a affirmé que son iOS comptabilisait les pas mais pas les kilomètres parcourus. Le 18 septembre, JuanFitbit a publié dans le fil de discussion : « Nous n’avons toujours pas reçu de mise à jour sur le temps que cela prendra. Mais notre équipe a fait de ce problème l’une de ses priorités à résoudre. »

« Incroyablement ennuyeux »

Comme prévu, les bugs persistants et les fonctionnalités cassées ont laissé les utilisateurs frustrés et avides d’une solution.

« C’est incroyablement ennuyeux », a déclaré un utilisateur du forum appelé MonkeyPants a écrit le 11 septembre. « L’application a des problèmes de synchronisation constants, en particulier avec le One. »

Depuis l’acquisition de Fitbit en 2021, Google a apporté des changements radicaux à la plateforme, notamment la suppression du tableau de bord en ligne, des fonctionnalités sociales et de la possibilité de synchroniser les Fitbit avec les ordinateurs. Certains propriétaires de Fitbit de longue date ont accusé Google de réduire le support et la qualité de Fitbit au profit des montres Google Pixel. De son côté, Google a nié qu’il arrêterait de fabriquer des produits Fitbit.

Sur le forum de Fitbit, un utilisateur appelé DustyStone a déclaré avoir des problèmes avec le tableau de bord de l’application qui perdait ses pas et ne se synchronisait pas correctement. Il a déclaré que cela se produisait à la fois avec un ancien Fitbit One et un Inspire 3 récemment acheté :

Il semblerait que Google ait tout simplement foiré l’application. Pire encore, rien n’a changé depuis des semaines. Google est une entreprise technologique de premier plan. Mais sa réponse à ce problème et la suppression de la plateforme Web Fitbit montrent que ce n’est peut-être plus le cas.

De même, MBWaldo a déclaré qu’ils n’étaient « pas sûrs du sérieux avec lequel l’équipe Fitbit résout » les problèmes de l’application tout en déplorant l’absence d’un tableau de bord en ligne, comme d’innombrables autres utilisateurs que nous avons vus.

« Très frustrant !!!! » MBWaldo a écrit. « Je rencontre ce problème depuis plusieurs jours maintenant. J’ai supprimé l’application et je l’ai réinstallée, j’ai dissocié et réassocié le ONE et j’ai cherché des mises à jour de l’application dans l’App Store – NADA. Et bien sûr, le tableau de bord n’est plus disponible sur fitbit.com. »

Certains problèmes d’application ont été résolus

D’après les forums de Fitbit, il semble qu’au moins certains problèmes logiciels récemment signalés aient été résolus.

Par exemple, quelques clients a récemment signalé un problème avec les tuiles « Jours d’exercice » des applications qui ne se chargeaient pas correctement. Certaines personnes ont également dit qu’ils sont ne plus ressentir un problème où l’application répertoriait le nombre de calories pour les jours à venir.

Il suffit de revenir à la récente débâcle de l’application Sonos pour se rappeler l’importance de veiller à ce que les changements de logiciel ne nuisent pas à l’expérience du matériel déjà acheté. Une mauvaise application d’une entreprise et une réponse lente aux problèmes peuvent ruiner un matériel qui fonctionne et décourager les futurs achats.

Bien que cela soit différent des problèmes de batterie du Charge 5 qui étaient soupçonnés d’être causés par une mise à jour du firmware (Google a nié que ce soit le cas mais n’a pas fourni de réponse alternative), c’est une amélioration de voir Google au moins reconnaître les problèmes de l’application. Mais la suppression de fonctionnalités combinée à une expérience d’application défectueuse n’aidera pas la réputation errante de la marque de wearables. Des correctifs seraient en cours d’élaboration, mais pour certains, il sera peut-être trop peu et trop tard.