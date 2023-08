Les utilisateurs de Fitbit doivent désormais avoir un compte Google

À partir de 2025, tous les utilisateurs Fitbit doivent passer de leur compte Fitbit à un compte Google, et les nouveaux utilisateurs n’ont pas le choix entre les comptes Fitbit et Google.

Les nouveaux utilisateurs de Fitbit doivent désormais commencer avec un compte Google plutôt qu’avec Fitbit, et les utilisateurs Fitbit existants peuvent transférer leurs comptes vers Google quand ils le souhaitent jusqu’à la date de changement obligatoire.

Annoncé en 2019 et officialisé en 2021, Google a racheté la société Fitbit pour plus de 2 milliards de dollars. Pendant 12 ans auparavant, Fitbit était une entreprise indépendante axée sur les appareils de fitness, tels que les trackers et les montres intelligentes.

Le rachat de Fitbit par Google était initialement considéré comme une tentative de s’attaquer à la populaire Apple Watch. Cependant, en achetant Fitbit, Google a acquis les données de santé de millions de clients Fitbit accumulées sur plus d’une décennie.

C’est peut-être ce côté business-to-business de Fitbit et ses partenariats avec les compagnies d’assurance maladie et les programmes de bien-être en entreprise qui intéressaient le plus Google.

Google pousse maintenant sa Pixel Watch (lancée en 2022), qui intègre le logiciel Fitbit, plus que les nouvelles montres intelligentes de Fitbit. À leur sortie, certains critiques ont commenté les rétrogradations subies par les nouvelles Versa 4 et Sense 2 par rapport à leurs prédécesseurs.

Google promet de protéger la vie privée des clients Fitbit et a pris une série d’engagements contraignants avec les régulateurs mondiaux, notamment la confirmation que les données de santé et de bien-être des utilisateurs Fitbit ne seront pas utilisées pour Google Ads. Ces données seront conservées séparément des données Google Ads.

Certaines utilisations de Fitbit nécessiteront un compte Google (le même que celui utilisé pour Gmail ou d’autres services Google tels que Drive, Maps et YouTube), notamment pour vous inscrire à Fitbit ou activer les nouveaux appareils Fitbit et Google Pixel.

Avant de terminer le déménagement, les utilisateurs auront la possibilité d’examiner et d’apporter des modifications à leurs données et à leur configuration Fitbit.

Ensuite, les utilisateurs continueront à gérer leurs données Fitbit à partir des paramètres de leur compte Google et de l’application Fitbit. Les utilisateurs peuvent choisir de déplacer toutes les données Fitbit historiques.

Google dit qu’il sera « transparent » avec les utilisateurs sur le calendrier de fermeture des comptes Fitbit via des avis dans l’application Fitbit, par e-mail et dans des articles d’aide.

Les données Fitbit sur la santé et le bien-être ne seront pas utilisées pour les annonces Google et seront conservées séparément des données des annonces Google.

Plus de détails sur le passage de Fitbit à Google sont expliqués ici.