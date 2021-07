Les utilisateurs de fauteuils roulants posent des questions dérangeantes, ce qu’ils aimeraient que vous sachiez

« Qu’est-ce qui ne va pas? » « Comment est-ce arrivé? »

Les personnes en fauteuil roulant sont régulièrement confrontées à ces questions et veulent que les gens sachent qu’elles ne sont pas autorisées à les poser.

« Je déteste quand les gens me demandent ‘Qu’est-ce qui s’est passé?' », dit Lucy Trieshmann, 26 ans. « Cette question me réduit et m’objective, comme si la seule chose intéressante à mon sujet était pourquoi j’utilise un fauteuil roulant. »

Plus de 61 millions d’adultes aux États-Unis ont un handicap, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Parmi ceux-ci, 13,7% ont un problème de mobilité qui rend la marche ou la montée des escaliers très difficile.

Mais juste parce que vous pouvez voir le handicap de quelqu’un ne vous donne pas la bonne question à ce sujet. Voici un aperçu de ce que les utilisateurs de fauteuils roulants aimeraient que vous sachiez.

Rue Paul Amadeus

Emplacement: Adelanto, Californie

Occupation: Professionnel des médias audiovisuels, consultant en accessibilité

Que souhaiteriez-vous que les gens sachent sur le fait d’être en fauteuil roulant ?

« Ce n’est pas parce que nous sommes en fauteuil roulant que nous ne sommes pas heureux. Même si nous faisons face à des circonstances difficiles, nous menons une vie très heureuse et épanouissante. »

« Certaines personnes pensent que tout le monde en fauteuil roulant peut marcher et ne veut tout simplement pas marcher. Beaucoup d’entre nous ont perdu la capacité de marcher à cause d’une blessure ou d’une maladie. »

« Nous aimons être inclus dans la conversation. Je sais pour moi personnellement quand je suis avec ma femme, tout le monde lui parle et pas moi. C’est comme si je n’existais pas et que s’ils me regardent assez longtemps, ils sentent qu’ils peuvent devenir invalide par osmose. »

Quelle est la plus grande idée fausse que les gens ont de vous ? « Que je ne suis pas capable d’effectuer certaines tâches sans même m’en donner l’occasion. En outre, une autre idée fausse est que, parce qu’une personne est en fauteuil roulant, elle ne devrait pas être en couple et se marier. Elle se sent à cause de mon handicap. que je ne suis pas capable de vivre une vie amusante et productive. »

Qu’est-ce qui vous apporte le plus de joie ? « Aider les autres, qu’ils soient en fauteuil roulant ou non. Nous avons tous des difficultés au quotidien. Quand je suis capable d’aider à élever et d’inspirer des personnes de tous les horizons et de partager avec elles des choses qui peuvent les aider à surmonter les défis et à gérer les problèmes m’apporte vraiment le plus de joie. »

Lucy Trieshmann

Âge: 26

Emplacement: Brooklyn

Occupation: Étudiant en droit

Que souhaiteriez-vous que les gens sachent sur le fait d’être en fauteuil roulant ? « Je souhaite que les gens sachent que les utilisateurs de fauteuils roulants ambulatoires existent. Beaucoup de personnes qui utilisent des fauteuils roulants peuvent et marchent, à des degrés divers. Cela n’enlève rien à la légitimité de leur identité en tant que personne handicapée. Je souhaite également que les non-handicapés les gens ne pensaient pas que je suis mécontent simplement parce que j’utilise un fauteuil roulant. Mon fauteuil roulant est ma liberté et ma bouée de sauvetage – pourquoi serais-je mécontent de l’appareil qui rend ma vie telle que je la connais possible ? »

Qu’est-ce qui vous apporte de la joie ? « Voir des personnes handicapées s’épanouir et vivre leurs rêves les plus fous m’apporte une joie incommensurable. »

Dominique Evans

Âge: 40

Emplacement: Détroit

Occupation: Consultant et directeur

Ce que les gens supposent : « En tant qu’utilisateur de fauteuil roulant, les gens supposent que je suis complètement incapable. Ils parlent aux gens autour de moi et pas à moi. Les gens ne veulent pas me regarder parce que certaines personnes sont dégoûtées des utilisateurs de fauteuils roulants et d’autres sont gênées de les regarder. nous. »

Que souhaiteriez-vous que les gens sachent ? « J’aimerais qu’ils voient que je suis un être humain et que j’ai des désirs, des besoins, des désirs et des rêves que je peux réaliser comme tout le monde. J’aimerais qu’ils voient que mon fauteuil roulant n’est pas effrayant. Qu’il m’a donné liberté et que ce n’est rien qu’ils doivent craindre eux-mêmes.

Chase Nadine

Âge: 37

Emplacement: Victoria, Colombie-Britannique

Ce que vous souhaiteriez que les gens sachent : « La première chose que j’aimerais que les gens sachent à propos des utilisateurs de fauteuils roulants, c’est que la majorité d’entre nous ne sommes pas paralysés et sommes en fait capables d’un certain niveau de marche… Le fait est que je peux marcher, mais la marche présente un risque pour moi en raison de mon état de santé. conditions, sans parler de beaucoup de douleur et de fatigue.

Arrêtez de dire « confiné à un fauteuil roulant ».Les fauteuils roulants sont tout le contraire pour les personnes handicapées et nous donnent une grande liberté et une indépendance auxquelles nous ne pourrions autrement pas accéder. »

Pourquoi un fauteuil roulant ne devrait pas affecter l’opinion de quelqu’un : « Je vis une belle vie. Je ne veux pas que mon fauteuil roulant soit pris en compte dans l’opinion d’une personne sur moi. »

Quelles questions les gens devraient-ils arrêter de se poser ? « Je pense que celui que je déteste le plus est ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec toi ?’ car cela présuppose automatiquement que quelque chose ne va pas chez moi. Rien n’est « mauvais » avec moi. Je suis handicapé. Ce n’est pas une bonne ou une mauvaise chose ; c’est une chose neutre ; c’est une réalité de la vie. à toi?’ ce qui fait encore une fois des suppositions, de nombreuses personnes supposant que les fauteuils roulants doivent être le résultat d’accidents de voiture ou d’autres « événements ». »

Qu’est-ce qui vous apporte de la joie ? « Être dans la nature m’apporte le plus de joie ! Explorer les bassins de marée, regarder les bourdons polliniser les fleurs, s’émerveiller devant la perfection d’une toile d’araignée – ces activités m’apportent une joie incroyable, et vraiment, c’est souvent mon fauteuil roulant qui me permet d’y accéder ! «

Kyle Ankney

Âge: 31

Emplacement: Fort Lauderdale, Floride

Occupation: Conseiller principal pour AppleCare

Ce que vous souhaiteriez que les gens sachent : « Un fauteuil roulant n’est qu’un élément de notre identité ; certes, être dans un fauteuil roulant est important, car il a un impact sur la vie quotidienne, mais dans chaque siège de fauteuil roulant, il y a une personne qui s’est développée au-delà de son handicap. ‘Inspiration Porn’ n’est pas mignon ; Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où les gens m’ont dit que je suis une inspiration… pour les choses les plus stupides. »

Une idée fausse commune sur le sexe: « La société a l’habitude d’hyper-sexualiser un archétype très spécifique, les utilisateurs de fauteuil roulant ne faisant pas partie d’eux. Mais bonjour, j’aime le sexe tout autant que la personne à côté. »

Y a-t-il une question qui vous agace le plus ? « Pas vraiment. J’ai appris que beaucoup de gens n’ont jamais vraiment eu d’expérience directe ou d’interaction prolongée avec quelqu’un en fauteuil roulant. Donc, ils n’en ont vraiment aucune idée, car tout est nouveau pour eux. Et, même s’ils connaissent quelqu’un d’autre dans un fauteuil roulant, il y a un tel spectre – cela n’affecte pas deux personnes de la même manière. »

