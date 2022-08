Les utilisateurs de Facebook se disputent qui est en forme

Tom Cruise vs Mammootty pourrait faire un bon film Mission Impossible mais pour le moment, la bagarre se déroule dans la section commentaire d’un post Facebook. La sensation hollywoodienne et la mégastar du cinéma malayalam continuent d’être dans une forme physique incroyable à l’âge de 60 et 70 ans respectivement. Lorsqu’une page Facebook appelée Cinema in Memes a publié une photo de Cruise souriant et saluant, avec la légende “#TomCruise à l’âge de 60 ans🙄”, Desis est arrivé avec son propre flex.

Les commentaires ont été inondés de Desis parlant de la forme physique de Mammootty. De nombreuses personnes ont également publié des photos d’eux-mêmes et de leurs parents, en forme et en bonne santé et vivant leur meilleure vie. Il est important de noter que peu importe la forme physique d’une personne, la seule chose qui compte est sa santé.











Beaucoup ont félicité Cruise. « Vous pouvez embaucher qui vous voulez, mais cela demande beaucoup de travail et de dévouement. En plus il est beau ! Et fait de grands films. J’ai l’air bien Tom ! » Un utilisateur de Facebook a écrit. « Plus il vieillit ! Plus il a l’air beau ! Les rageux vont rager! Aimez-le ❤️ », a déclaré un autre.

Mammootty aura 71 ans en septembre. L’acteur et superstar trois fois lauréat d’un prix national a commencé sa carrière avec le film Anubhavangal Paalichakal (1971) et a depuis fait partie de plus de 400 longs métrages, sur quatre décennies. Il a également joué dans des films en kannada, tamoul, télougou ainsi qu’en hindi et en anglais. A l’occasion de son anniversaire, retour sur le top 5 des films de ce récipiendaire de Padma Shri.

Pendant ce temps, récemment, les rapports selon lesquels Tom Cruise quittera la franchise Mission: Impossible après les prochains Dead Reckoning Part 1 et 2 ont récemment fait la une des journaux. Alors que les reportages ont bouleversé et inquiété les fans, le réalisateur du film a demandé aux fans de ne pas “croire chaque reportage”. Dans une récente interview, on a demandé au réalisateur Christopher McQuarrie si Tom Cruise quitterait la franchise. Même s’il n’a pas confirmé ou nié les rapports, il a expliqué que tous les rapports publiés ne sont pas vrais.

“Laissez-moi vous dire que je travaille avec Tom Cruise depuis 15 ans et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis tenu à côté de l’homme, j’ai été témoin d’un événement, puis j’ai lu à ce sujet dans les métiers le lendemain. et rien de ce qu’ils décrivent n’est réellement vrai », a déclaré le réalisateur, cité par Variety.

