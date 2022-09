Les utilisateurs de Facebook et d’Instagram peuvent désormais facilement basculer entre les comptes

Méta a dit Lundi, il teste de nouvelles fonctionnalités destinées à aider les gens à gérer facilement leurs comptes Facebook et Instagram via une seule interface.

Les nouvelles fonctionnalités de gestion de compte soulignent comment Meta essaie de consolider sa famille d’applications afin qu’elles ne soient pas si distinctes les unes des autres.

L’une des fonctionnalités permet aux utilisateurs de basculer entre les comptes Facebook et Instagram tant qu’ils ont ajouté les deux au gestionnaire de comptes. Une fois les comptes Facebook et Instagram liés, les utilisateurs peuvent basculer entre les deux applications et voir les notifications des deux applications. Cela fonctionne également pour les personnes qui ont plusieurs comptes.

Meta a également modifié son processus d’enregistrement des utilisateurs afin qu’il soit plus facile de se connecter et de créer de nouveaux comptes Facebook et Instagram. Cela pourrait aider les nouveaux utilisateurs à créer des comptes sur les deux services de Meta plutôt que sur une seule des applications, ce qui est finalement bénéfique pour Meta car il essaie de courtiser plus de personnes.

Meta a déclaré que les nouvelles fonctionnalités de gestion de compte sont “actuellement limitées à Facebook et Instagram”, mais que la société “continuera à explorer comment améliorer les expériences connectées sur toutes nos technologies”.

La société a lancé un nouveau système en juillet qui permet aux gens d’utiliser leurs casques de réalité virtuelle Meta sans avoir à se fier à leurs comptes Facebook. Les utilisateurs de Quest VR se sont plaints de devoir utiliser des comptes Facebook pour utiliser leurs appareils, avant le changement.

CNBC a rapporté plus tôt ce mois-ci que plusieurs entreprises supprimaient le bouton de connexion sociale Facebook autrefois omniprésent de leurs sites Web en raison du manque d’utilisation par les consommateurs et des problèmes de confidentialité des données.

Regardez: Les actions Meta tombent au plus bas niveau depuis mars 2020 sur les plans de réduction des coûts de 10 %.