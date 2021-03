Au fur et à mesure que Coinbase a grandi, il a répondu aux plaintes des clients. Les inquiétudes se sont concentrées sur deux problèmes principaux, selon des documents juridiques et des entretiens avec plus d’une douzaine d’utilisateurs de Coinbase, ainsi que sur des publications sur les réseaux sociaux et des enquêtes auprès des clients: que la sécurité de l’entreprise a été trompée par des attaquants qui ont infiltré leurs comptes puis ont volé leur argent, ou qu’ils ont été soudainement exclus de leurs comptes, soit à cause d’un problème technique, soit apparemment sans raison du tout.

Par rapport aux banques et à la monnaie ordinaire, les monnaies numériques et les échanges financiers comportent un degré de risque supplémentaire. Contrairement à l’argent transféré via une banque, le Bitcoin peut être échangé instantanément et les transactions ne peuvent pas être annulées ou, souvent, tracées à un individu, ce qui facilite le vol. De nombreuses lois qui protègent l’argent des gens et obligent les banques à maintenir une sécurité stricte ne s’appliquent pas aux monnaies numériques.

M. Pierre, 47 ans, avocat et ancien employé de Coinbase, a commencé à exhorter ses anciens collègues à enquêter sur l’épisode et à l’indemniser pour les crypto-monnaies manquantes, qui valent aujourd’hui plus de 400000 dollars. Il a reçu peu d’aide, a-t-il dit. Ainsi, en janvier, il a poursuivi Coinbase, accusant l’entreprise de mesures de sécurité négligentes et de ne pas protéger son argent.

