Le bureau à domicile de Brittany Matter comprend la souris, le clavier et le pavé numérique qui font partie de l’ensemble Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop, qui a été abandonné. Elle met le clavier dans un sac à dos lorsqu’elle voyage, car elle aime être à l’aise lorsqu’elle travaille.

Quand Microsoft Le PDG Satya Nadella a déclaré dans un note en janvier qu’il y aurait des « changements dans notre portefeuille de matériel », la nouvelle avait une signification troublante pour des gens comme Brittany Matter.

Rédacteur indépendant à Olympia, Washington, Matter est un adepte du clavier ergonomique de Microsoft, dont la première variante a été commercialisée il y a près de 30 ans. Elle a même apporté son clavier et sa souris lorsqu’elle s’est rendue à Hawaï quelques jours plus tôt ce mois-ci.

La déclaration de Nadella signifiait la fin de son accessoire bien-aimé.

« Avez-vous déjà ressenti des symptômes d’évanouissement? » Matter a déclaré dans une interview. « C’est cette douleur qui rampe jusqu’à l’arrière de votre cou. Elle vous empêche de bouger votre cou de gauche à droite, puis votre mobilité est complètement diminuée. C’est la douleur que j’ai ressentie lorsque ma souris et mon clavier ne sont pas ergonomiques. »

Les claviers n’ont jamais été une énorme affaire pour Microsoft, qui est devenu un nom familier en raison de son logiciel PC omniprésent, puis a fait une entrée massive dans le jeu avec la Xbox. Aujourd’hui, une grande partie de l’activité de Microsoft provient de l’utilisation de ses services cloud par les entreprises, les écoles et les agences gouvernementales.

Mais depuis son entrée dans le secteur des claviers en 1994 – quatre ans plus tôt que le leader actuel du marché Logitech — Microsoft a attiré des légions de fans vers ses offres ergonomiques. Alors que la société continuera à produire des claviers, elle met fin aux produits ergonomiques les plus connus dans le cadre d’un effort plus large visant à prioriser les catégories en croissance.

De couleur beige, le Microsoft Natural Keyboard divise les touches alphabétiques en deux groupes de sorte que la main gauche du dactylographe soit légèrement inclinée vers la droite, et vice versa. Il comportait des touches Windows de chaque côté de la barre d’espace.

« C’était en fait agréable à utiliser », a déclaré Jeff Atwood, co-fondateur du site de programmation de questions-réponses Stack Overflow. « Ça avait l’air cool. On pouvait voir qu’ils essayaient de faire quelque chose. Ce n’était pas seulement esthétique. Ça avait un but. »

Matter a découvert les claviers ergonomiques il y a environ dix ans, lorsqu’elle travaillait pour Zulily. La société de commerce électronique lui a donné un clavier et une souris ergonomiques, ce qui a réduit ses douleurs au poignet.

Après cela, elle est allée le Pomme route et utilisé le clavier intégré sur son ordinateur portable. Puis, il y a quatre ans, elle s’est retrouvée dans un rôle indépendant chez Marvel, qui ne lui donnait pas d’équipement.

« J’avais besoin de quelque chose qui coûtait 100 $ ou moins », a déclaré Matter.

Wirecutter, le site Web d’évaluation des produits du New York Times, a recommandé un clavier de Microsoft. Elle est allée à Meilleur achat et a acheté le Sculpt Ergonomic Desktop, contenant une souris, un clavier et un pavé numérique séparé qu’elle pouvait placer à côté du clavier.

En un an, deux des keycaps ont sauté.

« J’ai continué à les mettre et à m’en occuper », a-t-elle déclaré. « Mais ensuite je me suis souvenu, j’ai cette garantie. »

Matter est retourné chez Best Buy, qui lui a donné un remplaçant. Le nouvel ensemble a tenu le coup depuis. Et maintenant, lorsqu’elle voyage, Matter range le clavier dans son sac à dos Chrome Industries.

« C’est un peu grand, et donc ça s’intègre parfaitement là-dedans », a-t-elle déclaré.