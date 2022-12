Les utilisateurs de Celsius avec des garanties crypto bloquées se tournent vers le processus de faillite

Alan Knitowski est titulaire d’un MBA, a travaillé dans la technologie et la finance pendant plus de 25 ans et est PDG d’une société de logiciels mobiles cotée au Nasdaq. Cela ne l’a pas empêché de se faire duper par une entreprise de cryptographie. Knitowski a emprunté 375 000 $ au prêteur de crypto Celsius sur plusieurs années et a affiché 1,5 million de dollars en bitcoins comme garantie. Il ne voulait pas vendre son bitcoin parce qu’il l’aimait comme investissement et pensait que le prix augmenterait. C’était le modèle Celsius. Les investisseurs en crypto-monnaie pourraient essentiellement stocker leurs avoirs auprès de l’entreprise en échange d’un prêt en dollars qu’ils pourraient utiliser. Knitowski récupérerait le bitcoin lorsqu’il rembourserait le prêt. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé, car Celsius, qui gérait plus tôt dans l’année 12 milliards de dollars d’actifs, a fait faillite en juillet après qu’une chute des prix de la cryptographie a provoqué une crise de liquidité à l’échelle de l’industrie. Knitowski et des milliers d’autres détenteurs de prêts avaient plus de 812 millions de dollars de garanties bloquées sur la plate-forme, et les dossiers de faillite montrent que Celsius n’a pas restitué de garanties aux emprunteurs même après avoir remboursé leurs prêts. “Chaque aspect de ce qu’ils ont fait était mal”, a déclaré Knitowski, qui dirige une société basée à Austin, au Texas, appelée Phunware , a déclaré dans une interview. “Si mon directeur financier ou moi faisions quelque chose qui ressemblait à ça, nous serions immédiatement accusés.” Les créanciers travaillent maintenant à travers le processus de faillite pour essayer de récupérer au moins une partie de leurs fonds. Ils ont bénéficié d’un certain optimisme vendredi, après que Celsius a annoncé la vente de sa plate-forme de conservation d’actifs appelée GK8 à Galaxy Digital. David Adler, un avocat spécialiste des faillites chez McCarter & English qui représente les créanciers de Celsius, a déclaré que l’argent de la transaction devait servir à payer les frais juridiques. Au-delà de cela, il pourrait y avoir des fonds restants pour les anciens clients. “La grande question est – qui a droit à l’argent qu’ils reçoivent de GK8?” Adler a déclaré à CNBC. Adler a déclaré qu’il représentait un groupe de 75 emprunteurs qui détenaient environ 100 millions de dollars d’actifs numériques sur la plate-forme de Celsius. Plus tard ce mois-ci, un soulagement supplémentaire pourrait arriver car les appels d’offres s’ouvriront pour le portefeuille de prêts de Celsius. Si une autre entreprise achète les prêts, les clients auront probablement la possibilité de les rembourser et de voir ensuite leur garantie libérée.

Knitowski a déclaré à CNBC qu’il avait choisi de contracter ses emprunts à un taux prêt-valeur de 25%. Cela signifie que s’il contractait un prêt de 25 000 $, il déposerait quatre fois ce montant en garantie, soit 100 000 $. Plus un emprunteur est prêt à fournir de garanties, plus le taux d’intérêt sur le prêt est bas. Si l’emprunteur ne rembourse pas le prêt, le prêteur peut saisir la garantie et la vendre pour récupérer le coût. C’est comme une hypothèque résidentielle, pour laquelle l’emprunteur utilise la maison comme garantie. Dans le monde de la cryptographie, un emprunteur peut demander un prêt et mettre en gage des bitcoins en garantie. Plus tôt cette année, alors que le prix du bitcoin chutait, Knitowski a remboursé l’un de ses prêts Celsius pour éviter d’être appelé à la marge et d’avoir à augmenter sa garantie. Mais après cela, la société n’a pas rendu le bitcoin qui servait de garantie pour ce prêt. Au lieu de cela, les actifs ont été déposés sur un compte appelé “Earn”. Selon les termes et conditions de l’entreprise, les actifs de ces comptes sont la propriété de Celsius, et non des clients. “Imaginez que vous payez votre voiture, mais que quelqu’un la garde”, a déclaré Knitowski. “Vous remboursez votre maison, mais quelqu’un la garde. Dans ce cas, ce serait comme si vous remboursiez le prêt. Et au lieu de cela, vous ne récupérez pas votre garantie même si elle est remboursée.”

Défaut de divulguer

Ce n’était pas le seul problème. La plate-forme cryptographique n’a pas non plus fourni aux emprunteurs une divulgation fédérale complète de la loi fédérale sur la vérité dans les prêts (TILA), selon d’anciens employés et un e-mail envoyé aux clients le 4 juillet. La loi est une mesure de protection des consommateurs qui oblige les prêteurs à donner aux emprunteurs des informations critiques. , tels que le taux annuel effectif global (APR), la durée du prêt et les coûts totaux pour l’emprunteur. L’e-mail aux emprunteurs indiquait que “les divulgations qui devaient vous être fournies en vertu de la loi fédérale sur la vérité dans les prêts n’incluaient pas un ou plusieurs des éléments suivants”, puis a ensuite énuméré plus d’une douzaine de divulgations manquantes possibles. Un ancien employé de Celsius, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré à CNBC que l’entreprise tentait rétroactivement de se conformer à TILA. “Vous ne pouvez pas dire:” Oh, oups, nous avons oublié environ 25 éléments de la loi sur la vérité dans les prêts et, par conséquent, nous allons simplement les refaire et prier “”, a déclaré Knitowski. Jefferson Nunn, éditeur et contributeur de Crypto.news, a contracté un prêt auprès de Celsius et a déposé plus de 8 000 dollars de bitcoins en garantie. Il sait que ces actifs ne lui sont plus disponibles même s’il rembourse son prêt. Nunn, qui vit à Dallas, a déclaré avoir obtenu le prêt pour investir dans plus de bitcoins après avoir vu une promotion pour la plateforme. Il a dit avoir entendu parler de Celsius après avoir fait un podcast avec le co-fondateur Nuke Goldstein. Lors de l’émission, Goldstein a déclaré: “vos fonds sont en sécurité”, a déclaré Nunn. Alex Mashinsky, ancien PDG de Celsius, a fait des commentaires similaires peu de temps avant d’arrêter les retraits.

Alex Mashinsky, PDG de Celsius sur scène à Lisbonne pour le Web Summit 2021 Piaras Ó Midheach | Dossier sportif | Getty Images