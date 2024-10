Les utilisateurs de Cash App ont moins d’un mois pour réclamer jusqu’à 2 500 $ de règlement.

Images PM/Getty Images

En 2021 et 2023, Cash App a subi deux violations de données différentes : l’une dans laquelle un ancien employé a téléchargé des rapports de transactions d’utilisateurs et une autre dans laquelle une personne non autorisée a accédé aux données du compte utilisateur.

Un recours collectif allègue que Cash App a fait preuve de négligence dans la gestion de ces violations et n’a pas répondu correctement aux préoccupations des clients. L’entreprise verse un règlement aux utilisateurs concernés. Ainsi, si vous avez subi une perte financière, vous pourriez être éligible. La date limite pour postuler est le 18 novembre, vous devrez donc agir rapidement.

Le montant exact que chaque utilisateur recevra dépendra du nombre d’utilisateurs déposant une réclamation et du montant réclamé par les avocats. Cependant, le site de règlement indique que vous pouvez soumettre une réclamation pouvant aller jusqu’à 2 500 $ pour rembourser les pertes.

Cependant, de nombreux membres du recours collectif ont perdu bien plus que cela. Selon plainte légale d’une femmeelle a perdu 40 000 $ et a passé des centaines d’heures à se remettre de la brèche. D’autres utilisateurs se sont plaints du fait que des voleurs prenaient de l’argent pour acheter du Bitcoin, des cartes-cadeaux du marché Google, des articles sur le marché Roblox, des actions, etc. Certains membres du groupe ont vu leurs fonds retirés d’un seul coup, tandis que d’autres l’ont fait au fil du temps, jusqu’à 75 occasions différentes.

Quel type de pertes les utilisateurs peuvent-ils récupérer ?

Si la faille de sécurité de l’application Cash vous a amené à payer pour la surveillance du crédit, à demander un rapport de solvabilité, à annuler ou à remplacer une carte de paiement, à fermer un compte bancaire et à en ouvrir un nouveau, ou à encourir des frais de découvert ou de retard de paiement, vous pouvez potentiellement avoir cela montant remboursé.

Vous aurez besoin de documents tiers pour prouver ces montants, et vous pouvez également justifier jusqu’à trois heures de temps perdu à 25 $ de l’heure.

Comment savoir si vous êtes éligible ?

Les documents du procès indiquent que toute personne ayant été client de Cash App entre le 23 août 2018 et le 20 août 2024 et dont les informations de compte ont été consultées sans son consentement ou qui a subi des retraits ou des transferts de fonds frauduleux à la suite de la violation est éligible pour postuler. .

Si la violation de données de l’application Cash vous a affecté, vous pouvez rejoignez le recours collectif et soumettez une réclamation ici. Il vous reste un mois pour le faire.