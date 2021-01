Apple a informé les abonnés de son service de streaming Apple TV Plus que les utilisateurs continueraient à obtenir des crédits de remboursement sur leurs comptes jusqu’en juin, à la suite d’une deuxième extension de son programme d’essai gratuit annoncée plus tôt ce mois-ci. La société avait prolongé l’abonnement gratuit à TV Plus pour les utilisateurs dont l’abonnement devait prendre fin entre février et juin. Par conséquent, les utilisateurs qui ont acheté le plan de streaming annuel avant l’expiration de leur abonnement d’essai gratuit peuvent désormais bénéficier de crédits de remboursement sur leurs comptes. Apple a étendu les essais gratuits d’un an d’Apple TV Plus aux clients jusqu’en juillet 2021.

Selon Apple Insider, les abonnés Apple TV Plus concernés sont informés par e-mail qu’ils recevront des crédits mensuels de 4,99 USD (ou l’équivalent local) sur leurs comptes Apple, qui seront automatiquement appliqués pour chaque mois facturé à l’abonné entre février et juin. 2021. Les membres peuvent ensuite utiliser des crédits pour les achats Apple App Store. Le géant de la technologie basé à Cupertino propose un essai gratuit de son service de streaming avec des appareils Apple nouvellement achetés comme l’iPhone, le Mac, l’iPad, etc. Les clients doivent utiliser l’offre dans les 90 premiers jours suivant l’achat via l’application Apple TV.

Malheureusement, les membres Apple TV Plus qui avaient annulé leur essai gratuit avant février 2021 ne sont pas éligibles à l’extension, donc aucun crédit de remboursement également.

Tous ces nouveaux développements sont poussés à inciter les membres existants à renouveler leur abonnement Apple TV Plus une fois qu’il expirera. La deuxième série d’extension donne au compagnon plus de temps pour étendre l’offre de contenu TV Plus et augmenter la proposition de valeur du service, car Apple publie de nouvelles séries de films ainsi que les deuxièmes saisons de ses émissions populaires. Certains des titres à venir notables incluent Cherry de Russo Brothers avec Tom Holland. La deuxième saison de For All Mankind et un documentaire sur la sensation pop Billie Eilish sont également en préparation. Le prix du service de streaming en Inde commence à Rs 99 (mensuel), et il est également livré avec un abonnement Apple One, au prix de 195 Rs par mois. L’abonnement One comprend en outre le stockage iCloud et l’abonnement à la musique.