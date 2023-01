Les utilisateurs d’Android se sentent exclus alors que MLS embrasse Apple

Quiconque a regardé la récente conférence de presse MLS Season Pass a peut-être été pardonné d’avoir pensé à tort qu’il s’agissait d’un événement pour les fans d’Apple. Oui, il y a eu des discussions sur le talent qui apportera les jeux MLS aux téléspectateurs. Mais une grande partie de la conférence de presse ressemblait à un publireportage pour Apple, la société.

“Le fan de la MLS, depuis 26 ans, a dû s’excuser d’être un fan de la MLS, et ils n’ont plus à s’excuser”, a expliqué l’analyste de la MLS Taylor Twellman sur la scène d’Apple. « J’ai juste beaucoup de chance de faire partie d’une [MLS-Apple] projet qui, je pense, dans 10 ans, nous parlerons peut-être de la même manière qu’ils ont parlé de l’iPhone il y a 16 ans [after it launched].”

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a mentionné travailler en partenariat avec “l’entreprise la plus innovante et la plus avant-gardiste de l’histoire du monde”.

Bien sûr, Apple est la plus grande entreprise technologique au monde en termes de chiffre d’affaires, ainsi que la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Dans le même temps, l’iPhone d’Apple était l’un des produits les plus innovants lors de son lancement.

Mais pour les personnes extérieures à l’écosystème Apple qui n’ont peut-être pas d’iPhone Apple, l’étreinte Apple et MLS laisse les utilisateurs d’Android se sentir laissés pour compte.

MLS fera-t-il la promotion du Season Pass MLS auprès des utilisateurs d’Android ?

Imaginez une minute si Google avait acquis les droits de streaming de la Major League Soccer au lieu d’Apple. Par la suite, que se passerait-il si Google décidait de rendre tous les jeux disponibles uniquement sur le système d’exploitation Android, dont il est propriétaire ? Vous pouvez imaginer les cris d’indignation des fans d’Apple.

Mais à quel point MLS devrait-il se préoccuper, le cas échéant, de l’utilisation d’Android ?

Au moment de mettre sous presse, Android représente environ 45% du marché des systèmes d’exploitation mobiles aux États-Unis, tandis qu’iOS représente environ 55%. Plus important encore, Android détient une part de marché de 72 % au sein de la communauté latino-américaine aux États-Unis.

Par conséquent, étant donné que la population hispanique continue de croître et que l’audience est davantage tournée vers le streaming, il est impératif que MLS réponde aux préoccupations des utilisateurs d’Android. De plus, si l’on considère qu’aucun réseau de télévision en espagnol ne diffuse de matchs MLS cette saison, le problème est encore plus problématique.

Pour l’anecdote, la plupart des fans de football avec qui j’ai parlé et qui ont des téléphones Android pensent qu’ils ne pourront plus regarder les matchs de la MLS. Ce n’est pas correct, car les utilisateurs d’Android pouvez regarder des jeux sur leurs appareils en utilisant Android TV ou leur navigateur. Et une application Apple TV pour Android est peut-être en route. Cependant, la confusion parmi les utilisateurs d’Android est un problème répandu qui doit être résolu.

Mais le feront-ils ? La Major League Soccer fera-t-elle un effort concerté pour s’adresser à un public en concurrence directe avec les produits vendus par son nouveau partenaire ? Ou les utilisateurs d’Android devront-ils essayer de le comprendre eux-mêmes ?

Le Season Pass MLS sera lancé le 1er février 2023.