Les utilisateurs d’Android peuvent regarder des vidéos YouTube en groupe avec 100 amis

Google a ajouté un nouveau lot de fonctionnalités gratuites pour les téléphones Android pour aider à partager de nombreux fichiers à la fois, avertir les utilisateurs sourds des sons alarmants et regarder des vidéos YouTube ensemble.

Comme beaucoup d’autres petites fonctionnalités, celles Google a présenté aujourd’hui via un article de blog sont un peu un sac à main, mais ce sont des améliorations de la qualité de vie dans plusieurs catégories. Les propriétaires d’Android peuvent utiliser le partage à proximité, la fonction de partage local de type AirDrop, pour envoyer instantanément en masse des fichiers à plusieurs appareils Android connectés au même compte à la fois, et ils recevront le fichier même si l’appareil est éteint.

Alors que la fonction Notifications sonores avait précédemment averti les utilisateurs sourds et malentendants des sons spécifiques tels que les alarmes incendie, l’eau courante et les coups de porte, les utilisateurs peuvent désormais ajouter leur propre liste personnalisée de sons pour déclencher des notifications, qu’il s’agisse d’une sirène, d’un sifflet d’oiseau ou l’emblématique son de frappe de Slack.

Google TV propose également une nouvelle fonctionnalité pour la communauté des aveugles et des malvoyants, avec une nouvelle bibliothèque organisée de films avec des descriptions audio. Pour trouver la liste, appuyez sur le bouton de l’Assistant Google et demandez “Rechercher des films de description audio”.

Vous pouvez également regrouper des vidéos sur YouTube ou jouer à une poignée de jeux classiques comme Uno ou Heads Up avec jusqu’à 100 amis via Google Meet grâce aux nouvelles fonctionnalités de partage en direct, accessibles via le bouton à trois points en bas à droite du menu. bar.