Amazon a annoncé que les haut-parleurs intelligents Echo alimentés par Alexa en Inde peuvent désormais lire les séries de podcasts disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Bien que la société ait déployé cette fonctionnalité l’année dernière aux États-Unis, sa disponibilité en Inde jusqu’à présent n’était pas claire. Amazon dit que les utilisateurs d’Echo dans le pays peuvent activer les fournisseurs de podcast en liant leurs comptes dans l’application Alexa. Une fois activé, les utilisateurs peuvent commencer à écouter des séries de podcasts avec le haut-parleur intelligent via des commandes vocales. La fonctionnalité est actuellement disponible en Inde, bien que certains utilisateurs puissent la recevoir dans les prochains jours.

Pour lier votre application de podcast avec des haut-parleurs compatibles Amazon Alexa, ouvrez l’application Alexa sur votre appareil Android ou iOS> Sélectionnez Plus dans le coin inférieur droit> Allez dans Paramètres> Appuyez sur Musique> Cliquez sur le signe plus en haut. Ici, vous pouvez également voir tous les comptes liés à l’application Alexa. Dans une déclaration, Amazon ajoute: « Il est facile de trouver et de lire vos podcasts préférés avec Alexa – tout ce que vous avez à faire est de demander le podcast que vous souhaitez écouter. Mettez en pause l’épisode que vous écoutez sur un appareil Echo et continuez à écouter d’où vous vous êtes arrêté sur l’un de vos autres appareils Echo en demandant à Alexa de reprendre le podcast. «

En attendant, voici quelques commandes vocales que les utilisateurs peuvent choisir pour lire le podcast sur l’appareil Echo avec Alexa: « Alexa, joue le podcast Bhaskar Bose sur Spotify », « Alexa, joue le podcast 22 Yarns avec Gaurav Kapur sur Spotify », « Alexa , jouez à Maed en Inde sur les podcasts Apple », et ainsi de suite. De plus, les utilisateurs peuvent également sauter ou avancer rapidement n’importe quelle partie du podcast avec des commandes telles que «Alexa, avance rapide de 30 secondes» ou «Alexa, joue l’épisode suivant».

Les utilisateurs peuvent donner des commandes en hindi pour lire un podcast via les applications liées. Par exemple, lorsque l’utilisateur dit: «Alexa, podcasts Apple पर On Purpose with Jay Shetty चलाओ», l’appareil Echo commencera à lire la série de Jay Shetty automatiquement.