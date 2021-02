BEIJING / HONG KONG: L’application audio sociale privée Clubhouse attire des masses de nouveaux utilisateurs de Chine continentale, où l’application américaine reste non censurée par les autorités malgré des discussions florissantes sur les droits, l’identité nationale et d’autres sujets sensibles.

Les applications de médias sociaux occidentaux, notamment Twitter, Facebook et YouTube, sont interdites en Chine, où Internet local est strictement censuré pour éliminer les contenus qui pourraient saper le parti communiste au pouvoir.

L’application Clubhouse, lancée début 2020, a connu une croissance explosive du nombre d’utilisateurs plus tôt ce mois-ci après que le PDG de Tesla, Elon Musk, et le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, aient tenu une discussion surprise sur la plate-forme.

Ses salles de discussion ne sont accessibles que via les invitations des membres actuels et, dimanche, les invitations à la plate-forme se vendaient entre 50 et 400 yuans (7,73 $ – 69,59 $) sur les sites de commerce électronique chinois populaires.

Reuters a directement observé plusieurs conversations de « clubs » en langue chinoise où des milliers d’utilisateurs ont écouté de vastes discussions audio couvrant des sujets tels que les camps de détention du Xinjiang, l’indépendance de Taiwan et la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong.

Les cyber-autorités chinoises sont devenues de plus en plus strictes ces dernières années, élargissant le champ des applications, des médias et des sites de médias sociaux interdits dans le pays.

Bien que Clubhouse reste non censuré, il n’est disponible que sur les appareils iOS et n’est pas disponible dans l’App Store Apple local, deux obstacles majeurs à son utilisation généralisée en Chine.

Les utilisateurs chinois continentaux peuvent accéder à l’application en modifiant l’emplacement de leur boutique d’applications.

On ne sait pas pourquoi l’application reste débloquée en Chine, bien que certains sites sociaux étrangers avec de petits suiveurs chinois parviennent à fonctionner sous le radar des censeurs, y compris 8kun, un hub central pour les adeptes de QAnon.

Dans une discussion de club centrée sur la politique de Hong Kong, des militants, des journalistes et des artistes ont discuté de l’ancien président américain Trump et de sa base de soutien dans l’ancienne colonie.

Un autre club de langue chinoise populaire sur le site samedi a impliqué un rare échange ouvert entre des internautes de Chine continentale, de Taiwan et de Hong Kong sur des tensions politiques accrues dans la région.

La discussion est devenue samedi un sujet brûlant sur le site chinois de médias sociaux de type Twitter, Weibo.

«Je ne sais pas combien de temps cet environnement peut durer», a déclaré un utilisateur dans un article populaire de Weibo qui a été aimé plus de 65 000 fois. « Mais je me souviendrai certainement de ce moment de l’histoire d’Internet. »

(1 $ = 6,4664 yuan renminbi chinois)