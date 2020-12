Le scénario semble invraisemblable. Kid grandit en s’appuyant sur l’équipe locale de la NBA, démarre une société de technologie à l’université, deux décennies plus tard, la vend pour 8 milliards de dollars, puis une rare opportunité d’acheter cette équipe de la NBA devient disponible et il l’achète.

«Cela n’arrive pas», a déclaré Ryan Smith. « Le timing ne s’aligne pas. »

Rencontrez Ryan Smith, 42 ans, originaire de l’Utah et nouveau propriétaire de l’Utah Jazz. Il a acheté le Jazz de la famille Miller, qui possédait l’équipe depuis 1985. Les propriétaires de la NBA ont approuvé la vente jeudi, et les parties ont conclu les transactions financières vendredi.

« Adam (Silver, le commissaire de la NBA) m’a dit directement quand nous l’avons appelé », a déclaré Smith à USA TODAY Sports dans une interview avec Zoom. «Il a dit ‘Ryan, tu as la chance dans la vie de faire partie de la NBA dans une certaine mesure et c’est assez incroyable. Mais il n’y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont la chance de faire ça avec leur équipe. C’est vraiment ce que je ressens. Faire partie d’une équipe est une chose. Pour pouvoir reprendre votre équipe que vous avez grandi en regardant et en applaudissant, ce n’est pas normal. »

Le lien personnel que Smith entretient avec le Jazz découle de son enfance et de regarder des jeux de jazz à la télévision avec son grand-père, décédé il y a environ quatre ans.

«Il a joué un rôle très important dans ma vie», a déclaré Smith. «Il a tout aimé de John Stockton et Darrell Griffith et Karl Malone et Hot Rod (Hundley). Il aimait à peu près tout dans le Jazz. C’est là que j’ai été exposé pour la première fois. Pour moi, c’est assez personnel, juste ce voyage avec lui.

Une équipe qui appartient aux fans

Smith a lancé Qualtrics, une société leader de logiciels de sondages en ligne, en 2002 avec son père, son frère et un ami. SAP a acheté la société pour 8 milliards de dollars en 2018 et prévoit de faire entrer Qualtrics en bourse dans le cadre d’une offre publique initiale éventuellement début 2021. Smith restera PDG de Qualtrics.

Smith a également aidé à transformer l’Utah en Silicon Slopes, une version montagnarde de la Silicon Valley – bien que moins chère. Il y a un terrain de basket sur un demi-terrain à l’intérieur du siège social de Qualtrics à Provo, et Smith aime jouer chaque matin de 6 à 7, puis rentrer à la maison pour aider ses enfants à se préparer pour l’école avant le début de la journée de travail.

«J’ai dit à la NBA (propriétaires) que j’avais été dans de nombreuses négociations et que j’avais fait beaucoup de gros contrats, mais je n’ai jamais été dans une négociation où il s’agissait d’une négociation tripartite où l’un était l’acheteur. , l’un était le vendeur et l’autre la communauté », a déclaré Smith.

Smith a été détenteur d’un abonnement et a participé à la plupart des matchs au cours des cinq dernières saisons avec des sièges à côté de Greg Miller, le PDG de Jazz qui est le fils de Gail Miller, la présidente du Larry H. Miller Group of Companies.

Les Miller ont acheté 50% du Jazz en 1985 et la moitié restante en 1986. Ils ont construit une solide franchise NBA qui a concouru pour des championnats et est apparu dans les séries éliminatoires régulièrement. Depuis 1984, les Jazz n’ont raté les séries éliminatoires que huit fois.

Le Jazz est une pierre angulaire de la communauté. Il est difficile pour certains nouveaux propriétaires de la NBA de comprendre une franchise comme une fiducie publique, quelque chose qui «appartient» aux fans même s’ils ne la possèdent pas. Smith comprend cela.

« J’ai l’impression que les Millers à chaque instant se sont mis derrière ou ont laissé la communauté avoir le plus grand siège dans la salle », a déclaré Smith. vraiment une intendance. Ils disent cela depuis des années, ce qui est souvent théorique. Mais je vais vous dire que c’est réel. C’est pratique, et je ne pourrais pas être plus ravi de prendre le relais pour eux et une organisation aussi incroyable.

Smith a fouillé ici et là pour acheter le Jazz auparavant, y compris en février. «Gail disait: ‘Nous avons cela dans notre famille depuis 35 ans et nous allons le garder.’ Cela a été la réponse à tout l’état de l’Utah. C’est presque comme ne demandez même pas », a déclaré Smith.

Smith a examiné d’autres opportunités, notamment les Timberwolves du Minnesota. «À la fin de la journée, ma femme (Ashley) m’a rappelé pendant que j’allais sur la route, ‘Ryan, quel est ton plan ici?’ Vous savez que nous sommes fans de jazz. Ceci est ce que nous faisons. C’est ce que nous faisons avec nos (cinq) enfants. Même en février, j’étais en quelque sorte à la croisée des chemins pour savoir s’il fallait poursuivre une autre opportunité.

Mais après le déclenchement de la pandémie COVID-19, les perspectives ont changé.

«Une chose a conduit à une autre cet été où nous étions en fait à la recherche d’une autre opportunité commerciale», a expliqué Smith. «Je les avais approchés pour acheter un petit pourcentage du Jazz et le mettre dans (l’affaire). La pensée de Gail était: «Si nous devions vendre un petit pourcentage, nous pourrions vouloir vendre le tout. J’ai dit: «Qu’est-ce qui vous obligerait à faire cela? Elle a dit: «Nous devrons obtenir une offre et nous devrons la montrer à notre conseil. La réalité est que je crois que le timing est tout. Je connais bien les Miller. Il y a beaucoup de confiance entre nous.

Un enfant de l’Utah s’est engagé à rester

Les Miller insistent sur le fait que l’équipe reste dans l’Utah, et c’est pourquoi Smith était l’acheteur parfait. Mais Qualtrics a un bureau à Seattle, ce qui a immédiatement incité Twitter à penser qu’il déplacerait un jour la franchise.

«Tous ceux qui en parlent devraient probablement être exclus des médias sociaux parce qu’ils ne comprennent pas qui je suis», a déclaré Smith. «Parce que n’importe qui me connaît sait vraiment que je suis un enfant de l’Utah. J’ai grandi en regardant l’équipe. C’est ce qui donne également aux Miller un certain confort.

«L’Utah m’a tout donné. On nous a dit que nous ne pouvions pas créer une entreprise technologique dans l’Utah, que nous devions aller dans la Silicon Valley. Lorsque je prenais du capital-risque en 2011, la moitié des investisseurs en capital-risque voulaient que nous quittions l’Utah. Nous avons montré que nous pouvons gagner dans l’Utah. C’est assez excitant. »

Smith a eu des conversations avec le vice-président exécutif des opérations de basketball de Jazz, Dennis Lindsey, le directeur général Justin Zanik et l’entraîneur Quin Snyder. Smith, qui avait des éloges pour les trois, dit qu’il a un style de gestion sympathique et accessible.

«Ryan a la capacité unique de développer les talents et de faire croître les leaders», a déclaré Mike Maughan, leader des initiatives stratégiques de Qualtrics, de la croissance de la marque et des connaissances mondiales. «Il n’a pas toujours à les tirer de l’extérieur. Cette capacité à développer le leadership au sein de son entreprise et à donner aux gens l’espace nécessaire pour courir, apprendre, pour éviter de commettre des erreurs tant que vous apprenez, grandissez et rêvez en grand. C’est la raison pour laquelle Qualtrics est arrivé là où il est. »

Smith a déclaré qu’il connaissait le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, et d’autres propriétaires. La question qui lui a été posée le plus est de savoir quel genre de propriétaire il sera.

«Comme s’il y avait un menu de types de propriétaires», a déclaré Smith. «Eh bien, que dirais-tu que je sois simplement Ryan Smith. C’est le plus simple pour tout le monde. Je n’ai pas à essayer d’être quelque chose que je ne suis pas. Faisons juste ça.

C’est un jeune groupe de propriété. Les deux partenaires de Smith sont au début de la quarantaine. Il préfère les jeans, les bonnets et les hauts. C’est une autre nouvelle race de propriétaires.

«En entrant dans le jazz», a déclaré Smith, «je regarde juste à quoi ressemble l’expérience des fans? Quelle est l’expérience du joueur en jouant dans l’Utah? À quoi ressemble l’expérience communautaire? Et que faisons-nous face aux problèmes communautaires et sociaux? Je pense vraiment qu’il y a toujours des possibilités de les améliorer. C’est là que je vais me concentrer. «