Pour moi, les casseroles et poêles ont toujours été une réflexion après coup. Mais tout a changé une fois que j’ai essayé le sauteuse de Carvi. Il cuit non seulement tout parfaitement et uniformément, mais il est aussi beau – il sert presque aussi d’accent de décoration sur ma cuisinière.

Qui savait que je serais jamais investi dans une casserole de cuisson? Mais je ne peux pas le nier: le carvi revêtu de céramique pots et des casseroles sont un rêve minimaliste digne d’Instagram.