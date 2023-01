Les Usos conservent leur titre incontesté par équipe

Le WWE Friday Night SmackDown a présenté Charlotte Flair pour la première fois depuis sa victoire au championnat féminin de SmackDown. Flair a également été impliqué dans un match impromptu vendredi. Cependant, l’accent était effectivement mis sur le championnat par équipe incontesté de la WWE alors que les Usos défendaient le titre vendredi. La préparation du Royal Rumble de la WWE s’est également poursuivie alors que Ricochet et Top Dolla se disputaient une place dans l’événement phare.

Kofi Kingston contre Santos Escobar

La toute première rencontre de SmackDown du Nouvel An mettait en vedette le champion par équipe de la WWE NXT, Kofi Kingston, et Santos Escobar. Kingston est apparu avec son partenaire The New Day Xavier Woods, mais cela ne pouvait guère aider le champion par équipe NXT à gagner la bataille. Escobar a dominé le match dès le début. Kingston a essayé de scénariser un retour mais cela s’est avéré vain. Escobar a finalement retiré le Phantom Driver sur Kingston pour que l’épingle gagne.

Madcap Moss et Emma contre Karrion Kross et Scarlett

Scarlett, lors de sa première action télévisée sur le ring à la WWE, semblait suffisamment confiante pour exécuter un travail louable. Le partenaire de Scarlett, Kross, a quant à lui produit une performance compacte pour prendre le dessus sur ses adversaires. Kross a finalement produit l’avant-bras de KrossHammer et une soumission mortelle de KrossJacket au milieu du ring pour sortir victorieux.

Sonya Deville contre Charlotte Flair

Sonya Deville n’a pas perdu beaucoup de temps à attaquer impitoyablement la championne féminine de SmackDown, Charlotte Flair. Cependant, la championne en titre a assuré un retour remarquable dans le combat pour défendre son titre avec succès. La reine avait fait un retour surprise à la WWE la semaine dernière et Flair n’aurait pas pu demander un meilleur retour. Flair avait battu Ronda Rousey de manière convaincante pour conserver le titre. Et Flair est encore une fois sorti victorieux vendredi. Deville avait défié Flair et le champion en titre l’a adopté avec gratitude. Flair avait retiré une lance pour prendre le dessus. Elle a finalement réussi à forcer Deville à taper pour l’arrivée.

Ricochet contre Top Dolla

Top Dolla a bénéficié d’une présence physique supérieure dans le jeu, mais ce n’était certainement pas suffisant pour réserver une place dans le Royal Rumble. Ricochet a décroché un venimeux Shooting Star Press pour prendre le dessus sur Top Dolla.

Drew McIntyre et Sheamus contre les Usos

Les Usos – Jimmy Uso et Jey Uso, ont poursuivi leur incroyable après avoir une fois de plus défendu avec succès le titre incontesté du championnat par équipe de la WWE vendredi. Drew McIntyre et Sheamus ont lentement commencé à revenir dans le concours, mais il s’est finalement avéré trop tard pour les challengers. Jey Uso a finalement enroulé Shamus pour décrocher un triomphe bien mérité.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici