Les Usos battent Ricochet et Braun Strowman pour conserver leurs titres par équipe

La dernière édition du WWE SmackDown s’est principalement concentrée sur la saga The Bloodline. Sami Zayn a déclenché un grand débat après avoir attaqué de manière sensationnelle Roman Reigns au Royal Rumble 2023. Zayn avait défié Reigns pour un match pour le titre à l’Elimination Chamber et le chef tribal l’a accepté de tout cœur. Paul Heyman est apparu dans l’émission hier soir pour résoudre la crise actuelle, mais sa tentative a semblé se retourner contre Zayn pour envoyer un message fort au champion incontesté de la WWE Universal, Reigns. Le dernier épisode du WWE SmackDown a également présenté un match de championnat par équipe incontesté de la WWE. Les Usos ont défendu leur titre contre Braun Strowman et Ricochet. De plus, une rencontre Fatal 4-Way, impliquant Rey Mysterio, Karrion Kross, Madcap Moss et Santos Escobar, a eu lieu hier soir. La dernière édition du WWE SmackDown a débuté avec une promo Paul Heyman.

Sheamus et Drew McIntyre contre Hit Row

La première bataille de la nuit a eu lieu entre Hit Row et Sheamus et Drew McIntyre. Le match s’est avéré être simplement une affaire unilatérale car Hit Row n’a pas réussi à se battre la nuit dernière. Sheamus et Drew McIntyre ont dominé le combat à fond. Sheamus est venu avec un Brogue pour décrocher une victoire.

Lacey Evans contre Carmen Harress

Lacey Evans a lancé la rencontre sur une note sublime en attaquant brutalement Carmen Harress dès le départ. Harress a essayé de scénariser un retour mais Evans y était préparé. Evans a appliqué le Cobra Clutch pour remporter une victoire retentissante.

Ricochet et Braun Strowman contre les Usos

Les Usos – Jimmy et Jey Uso – ont défendu leur championnat incontesté par équipe de la WWE contre Ricochet et Braun Strowman lors de la dernière édition du WWE SmackDown. Et les Usos n’ont pas eu beaucoup de mal à poursuivre leur course de plus de 500 jours en tant que champions. Jey a pleinement utilisé une étiquette aveugle en lançant un Uso Splash du haut pour enregistrer une victoire bien nécessaire.

Chelsea Green et Sonya Deville contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez

Chelsea Green et Sonya Deville ont réussi à prendre un départ positif, mais elles n’ont finalement pas réussi à maintenir l’élan contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Raquel a remporté une victoire pour son équipe après avoir bombardé Liv au-dessus de Green.

Karrion Kross contre Rey Mysterio contre Madcap Moss contre Santos Escobar

Rey Mysterio, Karrion Kross, Madcap Moss et Santos Escobar se sont affrontés pour revendiquer une opportunité de défier le champion intercontinental Gunther pour son titre. Moss est finalement sorti victorieux pour mériter une chance au titre.

