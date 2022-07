Les usines chinoises ressentent une certaine chaleur alors que la demande américaine et européenne ralentit

Sur la photo, le 24 juin 2022, des ouvriers fabriquent des parapluies dans une usine de la ville de Jinjiang, dans la province du Fujian, en Chine. Yuan He | Édition du futur | Getty Images

Les ventes européennes de la société de machines à café HiBrew, basée dans le Guangdong, ont diminué après une course de la livre sterling l’année dernière, lorsque la demande mondiale refoulée a fait grimper les achats de biens de consommation chinois. Les ventes ont chuté de 30% à 40% jusqu’à présent cette année, un contraste frappant avec la croissance de 70% de l’activité l’année dernière, selon le directeur général Zeng Qiuping. La hausse du coût de la vie aux États-Unis et en Europe ainsi que les importateurs attendant d’éventuelles réductions tarifaires entre les États-Unis et la Chine ont contribué au ralentissement, a déclaré Zeng. Mais il est optimiste que l’accalmie actuelle n’est qu’un soubresaut et que la demande étrangère reviendra. Alors que HiBrew ne vend pas beaucoup aux États-Unis, Zeng a déclaré que ses collègues exportateurs lui ont dit que les commandes en provenance des États-Unis avaient également diminué. Par ailleurs, les coûts de fret commencent à baisser maintenant après avoir atteint des niveaux records pendant la pandémie, signalant que la demande de logistique nécessaire aux livraisons est en train de s’essouffler, selon les analystes. C’est une bonne nouvelle pour les exportateurs et les importateurs, mais il y a un autre drapeau rouge. Alors que les commerçants devaient auparavant faire face à des congestions et à des bouleversements de la chaîne d’approvisionnement, ils peuvent maintenant devoir faire face à une baisse de la demande, en particulier dans les économies développées. Ces dynamiques indiquent une pression récessionniste, ont averti les analystes.

En effet, les taux de fret maritime au comptant entre la Chine et les côtes est et ouest des États-Unis ont chuté, a déclaré Shabsie Levy, fondateur de Shifl, une plateforme de chaîne d’approvisionnement numérique. Il a attribué les baisses à la baisse de la demande des consommateurs aux États-Unis et a déclaré que de nombreux détaillants américains sont assis sur des stocks excédentaires. Les taux de fret maritime sont intrinsèquement liés au secteur de la vente au détail, car le fret maritime représente plus de la moitié de toutes les importations dans le pays, a-t-il ajouté.

“La baisse de la demande de détail a fait baisser les taux de fret maritime au comptant et continue de le faire”, a déclaré Levy. “Je n’appellerais pas encore cette réduction de la demande une récession, mais les choses semblent se diriger vers des eaux troubles.” “De manière anecdotique, certains clients connaissent une baisse des ventes, en particulier sur certains articles de grande valeur et des articles moins essentiels.” Pendant la pandémie, les coûts d’expédition ont augmenté en raison des perturbations et des blocages de la chaîne d’approvisionnement. Les taux de fret maritime au comptant entre la Chine et les États-Unis étaient près de 3,5 fois plus élevés entre janvier 2020 et mai de cette année, a déclaré Shifl.

Les coûts logistiques plus élevés ont été soit absorbés par les fabricants, soit répercutés sur les consommateurs, entraînant une hausse de l’inflation. Mais maintenant, les nouvelles commandes d’importation en provenance des États-Unis ont ralenti et des entreprises comme Samsung US, le septième plus grand importateur aux États-Unis, ont réduit de moitié leur commande de stocks prévue pour juillet, selon les données de Shifl.. Le deuxième plus grand importateur américain, Target a également annoncé son intention de réduire les commandes d’inventaire en raison de l’augmentation des stocks, selon Shifl. Même après la levée du verrouillage de Shanghai, les expéditeurs ont reçu une réponse tiède des importateurs, a déclaré Levy.

L’indice composite mondial des conteneurs de Drewryqui suit les coûts de fret des conteneurs de 40 pieds sur les routes principales, a chuté de plus de 30 % depuis septembre. Les coûts des conteneurs sur les principales routes – telles que Shanghai à New York et Shanghai à Rotterdam – ont chuté jusqu’à 24 % par rapport à l’année dernière.

“Le système de distribution américain regorge de choses. Les stocks des entreprises en avril ont augmenté de près de 18% par rapport à il y a un an”, a déclaré Marc Levinson, économiste indépendant, sur LinkedIn. “La raison de l’excès de stocks ? Tout simplement, les consommateurs ont cessé de dépenser avec abandon. Alors que les habitudes d’achat reviennent aux normes d’avant la pandémie, l’inflation décime le pouvoir d’achat et les ventes de maisons stagnent, la demande de biens de consommation stagne également.” Levinson a déclaré que la tendance était visible en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Asie.

Les économistes voient des vents contraires dans la demande et les dépenses. Alors que les coûts des produits de base tels que la nourriture et les services publics augmentent, les consommateurs américains n’ont plus beaucoup à dépenser, en particulier les articles discrétionnaires, a déclaré vendredi Nathan Sheets, économiste en chef mondial chez Citi, à “Squawk Box” de CNBC.

“Mon sentiment est que les consommateurs, en particulier les consommateurs à faible revenu, commencent à craquer. Nous le constatons dans la consommation discrétionnaire”, a-t-il déclaré. Il y a des signes que les dépenses en biens “s’aplatissent” dans diverses économies avancées, a déclaré Jennifer McKeown, responsable du service d’économie mondiale de Capital Economics, dans une note fin juin. Alors que les consommateurs dépensent toujours pour des services tels que la restauration – qui font leur retour à mesure que les fermetures se relâchent – ​​la demande de biens est “affectée négativement par les prix élevés et par la répercussion relativement forte des taux d’intérêt plus élevés sur les dépenses en biens de consommation durables”, a déclaré McKeown. Yung-Yu Ma, stratège en chef des placements de BMO Gestion de patrimoine, est d’accord. La demande de biens est confrontée au “triple coup dur” – c’est-à-dire des changements dans les dépenses de consommation vers les services, l’inflation qui pèse sur les budgets et les craintes de récession, a déclaré Ma. “Si le ralentissement économique n’est pas abrupt ou prolongé, alors probablement d’ici le printemps de l’année prochaine, la situation de l’offre et de la demande devrait être mieux équilibrée”, a déclaré Ma. “Un ralentissement plus long prolongerait encore plus la correction des stocks.”