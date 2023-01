Les usines chinoises ravagées par le COVID envisagent un retour après le Nouvel An lunaire

Christian Gassner, dont l’usine de composants de meubles dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a connu une fin d’année 2022 lamentable au milieu des épidémies de COVID-19, voit enfin la lumière au bout du tunnel.

Il y a environ deux mois, de nombreux travailleurs ont démissionné pour éviter d’éventuelles fermetures avant le Nouvel An lunaire, puis en décembre, après la levée des contrôles pandémiques, presque tous ceux qui restaient sont tombés malades, perturbant la production.

Après avoir récupéré, ils sont maintenant dans leurs villes natales avec leurs familles pour les vacances – et Gassner a hâte que la normalité revienne enfin à leur retour au travail.

D’autres propriétaires et dirigeants sont également impatients de poursuivre ce qu’ils espèrent être une reprise progressive du secteur des usines chinoises, qui fabrique près d’un tiers des produits manufacturés mondiaux et est un moteur de croissance clé pour sa deuxième économie.

L’abandon brutal par le gouvernement des restrictions de mouvement en décembre a été suivi d’une immense perturbation due à la maladie. Mais les responsables d’usines s’attendent à ce que le revirement soudain entraîne au moins une reprise plus rapide que ce qui aurait suivi un retrait progressif des contrôles.

Sur le plan économique, le pays devrait enfin laisser derrière lui une pandémie qui a supprimé la demande intérieure et grondé les chaînes d’approvisionnement mondiales pendant trois ans.

“Il existe une théorie selon laquelle la Chine essayait de faire en sorte que le plus de personnes possible obtiennent le COVID en peu de temps pour en finir”, a déclaré Li, un cadre d’un fabricant de pièces automobiles avec des usines à Shanghai et dans la ville orientale de Hefei. sous condition d’anonymat partiel car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

“C’est ce que ça fait.”

Retour à la normale en boitant

Les usines de Li ont dû se démener le mois dernier, alors que jusqu’à un tiers de leurs travailleurs étaient en panne de COVID en même temps.

Certains membres du personnel de bureau remplissaient des chaînes de montage. De nombreux travailleurs présentant des symptômes légers ont proposé de continuer, demandant de reporter la semaine de congé de maladie à laquelle ils avaient droit, au cas où ils auraient besoin de temps pour s’occuper de membres de leur famille qui tomberaient malades.

“C’était assez stressant”, a déclaré Li. “La production a pris un coup.”

Ce fut un choc similaire pour de nombreux fabricants chinois.

En décembre, les exportations ont baissé de 9,9% par rapport à un an plus tôt tandis que les prix à la production ont baissé de 0,7%. Une enquête manufacturière a montré la pire contraction de l’activité depuis le début de la pandémie en février 2020.

Gassner ne pense pas que tous ses employés reviendront immédiatement après les vacances, qui pour de nombreux Chinois durent des semaines de chaque côté du Nouvel An lunaire – le 22 janvier de cette année. Mais il s’attend à ce que son entreprise, qui fabrique des moteurs et des actionneurs pour le mobilier, reconstitue progressivement ses effectifs et, surtout, sa clientèle.

“Beaucoup de cols bleus ont des parents ou des grands-parents qui sont décédés, ou qui seront pris dans la première grande vague dans leur ville. La vie a changé pour eux”, a déclaré le directeur de l’usine. Ainsi, certains ne se précipiteront pas pour quitter leur ville natale.

“Mais si la Chine est ouverte, il y aura plus d’opportunités. Il y a des clients que je n’ai pas vus depuis trois ans, qui font maintenant la queue pour venir.”

Les indicateurs prospectifs pointent vers une reprise progressive – pas instantanée, et encore moins qui ramène soudainement le pays à un rythme pré-pandémique. Le sous-indice de la production future de l’enquête manufacturière a atteint son plus haut niveau depuis février, mais le sous-indice des commandes futures a diminué.

La croissance économique de la Chine a ralenti à 3 % l’an dernier, l’une des performances les plus faibles du dernier demi-siècle, et devrait atteindre 4,9 % cette année – toujours plus lentement que les tendances pré-COVID.

Le pays de 1,4 milliard d’habitants, le dernier grand pays à passer au traitement du COVID comme endémique, rouvre ses portes à un monde d’inflation et de coûts d’emprunt plus élevés et d’un ralentissement de la demande, y compris chez les principaux partenaires commerciaux que sont les États-Unis et l’Europe.

Ni Hong, qui travaille dans le service financier d’un fabricant de composants de véhicules électriques dans la ville centrale de Chongqing, ne s’attend plus à des perturbations majeures du COVID, car 85 % des travailleurs de l’usine ont déjà été infectés.

Mais son entreprise n’a pas l’intention d’augmenter la masse salariale de l’année dernière.

“Nous avons peur que les entreprises en amont ne passent pas de commandes”, a déclaré Ni.

Son homologue de l’industrie, Li, dit que ses usines pourraient même avoir besoin de supprimer des emplois plus tard cette année si la demande extérieure s’affaiblit.

“Si l’économie américaine entre en récession, cela va nous être très préjudiciable”, a-t-il déclaré. “Nous comptons sur les consommateurs américains en fin de compte.”