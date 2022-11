Les usagers du transport en commun de la communauté Quail Ridge de Kelowna sont préoccupés par la sécurité

Des préoccupations en matière de sécurité ont suscité une pétition en ligne demandant l’élargissement du service de transport en commun dans le quartier Quail Ridge de Kelowna.

«Les personnes qui résident à Quail Ridge ont partagé qu’elles sont confrontées à des problèmes de sécurité dans leur transport (en particulier vers et depuis le campus de l’Université de la Colombie-Britannique), car leur zone est limitée au transport urbain de 7h15 à 17h00 en semaine uniquement. », lit-on dans la pétition Change.org.

Le site Web de BC Transit montre que le dernier bus sur la route Quail Ridge 13 quitte l’UBCO Transit Exchange à 17h40.

Il affirme également que sans bus (en dehors des heures normales d’ouverture), de nombreux étudiants sont obligés de marcher jusqu’à quatre kilomètres le long d’une route à fort trafic, dans l’obscurité et sans service cellulaire. BC Transit est au courant de la pétition.

“Notre objectif est de fournir le service de transport en commun le plus sûr et le plus fiable à tous nos clients du système de transport régional de Kelowna, et nous comprenons les préoccupations soulevées”, a lu une déclaration par e-mail à Capital News. “Malheureusement, pour le moment, BC Transit et la ville de Kelowna n’ont pas les ressources nécessaires pour étendre le service à cette zone au-delà de l’horaire actuel.”

La déclaration ajoute que BC Transit reconnaît l’impact sur les étudiants et les professeurs de l’UBCO.

« Nous continuons de travailler avec la ville de Kelowna et avec nos partenaires d’UBCO pour examiner les futures solutions potentielles pour la communauté du campus. »

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC TransitVille de KelownaUBC