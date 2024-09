Les usagers du train de Philadelphie pourraient être confrontés à des hausses de tarifs SEPTA. La gare de Churchmans Crossing va rouvrir

Un voyage à destination de Philadelphie pourrait coûter un peu plus cher à partir de décembre 2024, selon les modifications tarifaires proposées sur le vaste réseau de la SEPTA.

Les quatre arrêts ferroviaires régionaux SEPTA du Delaware sur la ligne Wilmington/Newark pourraient connaître des hausses de prix des billets en semaine et le week-end. De plus, à partir du 8 septembre, la SEPTA modifie son horaire avec l’intention de rouvrir la gare de Churchmans Crossing pour le service en semaine le 9 septembre.

Quelles sont les augmentations des tarifs SEPTA ?

Les clients de la SEPTA dans le Delaware pourraient voir des augmentations de tarifs en semaine pour les trajets vers et depuis le centre-ville, notamment :

Les tarifs aux kiosques ou aux guichets passent de 6,75 $ à 7,50 $

Les tarifs des principaux trains SEPTA varient de 6,50 $ à 7,50 $

Tarifs à bord de 8$ à 9$

Le week-end, les tarifs aller simple du Delaware vers ou depuis le centre-ville pourraient augmenter :

Quels autres changements SEPTA sont à venir ?

D’autres changements proposés incluent l’augmentation du tarif en espèces et des tarifs Travel Wallet à 2,50 $ dans les métros, les bus et les trolleys. Les transferts gratuits entre les trains resteront gratuits, quelle que soit la direction du voyage. Les réductions sur les tarifs en dehors des heures de pointe seront également supprimées.

Selon un communiqué de la SEPTA, ces changements interviennent dans un contexte de déficit budgétaire de 240 millions de dollars, alors que les fonds fédéraux de secours pour la pandémie de COVID-19 s’épuisent. La SEPTA a déclaré qu’elle avait besoin d’une solution permanente à la crise budgétaire dans laquelle elle ne pouvait pas obtenir de financement supplémentaire de l’État.

« Le conseil d’administration de la SEPTA a travaillé sans relâche pour défendre le financement des transports en commun », a déclaré Kenneth E. Lawrence Jr., président du conseil d’administration de la SEPTA. « Nous sommes optimistes quant à un accord sur le financement à Harrisburg ; cependant, nous devons agir maintenant pour garantir que la SEPTA soit la mieux placée pour fournir un service fiable à la ville et à la région. »

D’autres changements ferroviaires dans le Delaware

La SEPTA ajoutera également de nouveaux trains de week-end et de semaine à son programme à partir de ce dimanche 8 septembre, avec de légères modifications des horaires au départ de Newark en semaine. La gare de Churchmans Crossing rouvrira ses portes aux clients de la SEPTA en semaine le 9 septembre après des mois de maintenance d’Amtrak.

Les trains partent toujours de Wilmington le week-end, le train de 21h12 à destination du centre-ville partant plus d’une heure plus tard. Tous les trains actuellement programmés circuleront 26 minutes plus tôt dans toutes les gares au départ de Wilmington.

Ces changements de tarifs seront discutés lors de réunions publiques le 16 octobre à 10h et 16h au centre-ville. Pour que les augmentations de tarifs entrent en vigueur, elles doivent être approuvées par le conseil d’administration de la SEPTA le 21 novembre pour prendre effet le 1er décembre.

Cet article a été publié à l’origine dans le Delaware News Journal : La SEPTA propose une augmentation des tarifs en raison d’un déficit de 240 millions de dollars