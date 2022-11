Les usagers du métro de New York reçoivent un dîner de Thanksgiving dans le train, la vidéo “saine” devient virale

Thanksgiving est incomplet si le délicieux repas n’est pas servi et partagé avec vos proches ! C’est le jour où les gens organisent des rencontres avec leurs amis et leur famille. Cependant, certaines personnes avaient leurs façons «spéciales» de célébrer la Journée de la Turquie dans un train à New York. Une vidéo d’usagers du métro appréciant le délicieux dîner de Thanksgiving dans le train L est devenue virale alors que le clip “sain” a conquis les cœurs en ligne. Dans la vidéo, les navetteurs pouvaient être aperçus en train de prendre le repas de Thanksgiving avec différentes spécialités disposées sur la table conservée à l’intérieur du train public.

Le clip a été partagé par plusieurs utilisateurs qui ont trouvé l’édition métro de la célébration de Thanksgiving intéressante et belle ! Dans la vidéo partagée par un Twitterati, on pouvait trouver une rame de métro bondée à New York où les passagers ont réussi à mettre en place une table pleine de repas comprenant du macaroni au fromage, des haricots, de la citrouille et bien sûr de la dinde. La longue table avait un festin traditionnel de Thanksgiving servi aux navetteurs sur une nappe vichy. Les traiteurs avaient également disposé des cuillères et des assiettes jetables, des boissons à partager, des papiers de soie et même des aliments emballés dans le cadre de leur festin festif.

“Des trucs comme ça me donnent envie de déménager dans cette ville magique”, a déclaré un utilisateur.

“C’est vraiment incroyable. J’espère que certaines personnes qui n’ont rien à manger ou qui ne pourront pas célébrer Thanksgiving en auront mangé un morceau. C’est incroyable de voir comment les gens ordinaires font ce que la ville devrait faire.m », a partagé la pensée d’un utilisateur de Twitter. “Étonnante. J’aime notre ville. Ce sont les gens qui le font”, a commenté un autre.

Alors que certains ont également averti les gens de la nécessité d’une bonne hygiène et de bonnes habitudes alimentaires. “Sérieusement réconfortant. Puis la partie bizarre de moi se demande si ce train est aussi sale que la plupart des navetteurs. Joyeux Action de Graces! N’oubliez pas le désinfectant pour les mains ! revendiqué un utilisateur en ligne.

Selon le NY Post, les passagers ont été surpris par la friandise de Thanksgiving lorsqu’ils sont montés à bord du train Bedford Avenue Station L. Un train L fait référence à un itinéraire ferroviaire surélevé du métro de New York. On sait également que la tartinade traditionnelle du jour provenait du chef Bea Kitchen, un service de restauration à New York.

