Les usagers de la Route 66 viennent à Joliet – Shaw Local

Les passionnés de la Route 66 sont revenus à Joliet samedi avec des histoires à raconter sur leur expérience sur la légendaire Mother Road alors qu’ils profitaient d’un autre festival Red Carpet Corridor.

La visite à travers 14 villes de l’Illinois, qui se poursuit dimanche, comprend un arrêt au Joliet Area Historical Museum, le point de départ de la plupart des voyageurs de la région de Chicago.

Rich Bogar, alors qu’il était au musée avant le début de son voyage, s’est souvenu de son indignation face à l’essence au prix de 21 cents le gallon lorsque lui et sa femme Nancy ont passé leur lune de miel sur la route 66 jusqu’en Californie dans une Mustang décapotable de 1967 il y a 55 ans.

« Nous sommes arrivés au Painted Desert et nous nous sommes arrêtés pour faire le plein », a déclaré Bogar.

« Ils voulaient 21 cents le gallon », a-t-il déclaré. « Je leur ai dit que c’était une bande d’escrocs. Nous avons continué et nous avons manqué d’essence juste au moment où je me suis arrêté dans une station Chevron et j’ai payé 17 cents le gallon. Je n’allais pas payer 21 cents le gallon d’essence.

Les Bogar ont emmené leur fille et leur petite-fille pour la tournée Red Carpet Corridor qui comprenait des arrêts dans les villes du comté de Will, Wilmington, Braidwood. Godley et Braceville lors d’un voyage aller-retour à Bloomington.

Les villes de la tournée ont chacune fourni leur propre comité d’accueil et ont présenté leur place dans l’histoire de la Route 66 aux voyageurs du Red Carpet Corridor.

Ces arrêts comprenaient Gardner, la ville natale de Jody Perone.

Perone vit maintenant à Yorkville et faisait le voyage Red Carpet Corridor pour la sixième fois avec sa famille dans une Dodge Dart Swinger de 1970.

La famille Perone de Yorkville. (de gauche à droite) Aidan, Jody, Emily et Joe, posent pour une photo à l’extérieur du musée historique de la région de Joliet autour de la Dodge Dart Swinger qu’ils prendraient pour la visite du couloir du tapis rouge de la Route 66 samedi. (Bob Okon)

« C’est juste une journée amusante à passer ensemble », a déclaré Perone.

Son fils, Aidan, 14 ans, est devenu un passionné de la Route 66 et veut un jour faire le voyage complet sur la route historique de la jetée de Santa Monica en Californie.

« Il y a quatre ans, j’ai transformé toute ma chambre en Route 66 », a déclaré Aidan, qui récupère chaque année des souvenirs de la Route 66 lors du voyage en famille le long du Red Carpet Corridor.

L’ancienne Route 66, qui allait de Chicago à Santa Monica, était l’une des premières grandes autoroutes avant le développement du réseau inter-États. La route 66 dans l’Illinois a été remplacée par l’Interstate 55, mais l’ancienne route continue d’être marquée pour sa valeur historique et son attrait durable pour les voyageurs.

Byron Fueling de Beaverville a déclaré qu’il avait l’habitude de la conduire lorsqu’il se rendait de sa maison d’enfance le long du fleuve Mississippi dans le centre de l’Illinois à un emploi à Aurora le week-end.

« C’était l’autoroute à l’époque », a déclaré Fueling.

Curt Herron, guide des visiteurs au musée historique de la région de Joliet, a déclaré que le musée était fier de ses expositions sur la Route 66 et stockait des brochures de voyage des villes de l’Illinois le long de la route à fournir aux voyageurs.

« Je sais que nous faisons quelque chose de bien, parce que les gens viennent ici et disent que c’est un arrêt obligatoire », a-t-il déclaré.

Herron lui-même est un voyageur fréquent de la Route 66 et aime sortir des autoroutes partout où il va pour voir l’Amérique de près.

« J’aime traverser les villes », a déclaré Herron. « J’avais l’habitude de voyager sans même savoir où j’allais. Je savais généralement où j’allais. Mais en allant dans cette direction, j’ai trouvé beaucoup d’endroits intéressants.

Une voiture d’époque parcourt l’allée du musée historique de la région de Joliet, où de nombreux voyageurs sur la route 66 Red Carpet Corridor ont commencé leur journée samedi. (Bob Okon)

De nombreux voyageurs sur le Red Carpet Corridor font le voyage dans des voitures anciennes.

Janice Williams de Joliet faisait partie d’un groupe faisant le voyage dans huit de ces voitures, dont une Chevy Bel-Air de 1957, une Ford Fairlane de 1967 et une International Harvester Scout de 1970.

L’attrait de la route, a déclaré Williams, « est juste de voir le monde que vous contourneriez sur les routes principales. »