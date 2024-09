Les USA veulent plus de clarté de la part de l’Ukraine sur une éventuelle utilisation d’armes à longue portée

WASHINGTON — L’administration Biden n’est toujours pas convaincue qu’elle devrait donner à l’Ukraine le autorisation de lancer des missiles à longue portée Les États-Unis cherchent à obtenir des informations plus détaillées sur la manière dont Kiev utiliserait ces armes et sur la manière dont elles s’intègrent dans la stratégie plus large de la guerre.

Les responsables américains ont déclaré avoir demandé à l’Ukraine de préciser plus clairement ses objectifs de combat, alors que le président Joe Biden se prépare à rencontrer Le président ukrainien Volodymyr Zelensky la semaine prochaine.

Les responsables de l’administration craignent que l’assouplissement des restrictions sur l’utilisation de la les armes auraient un impact limité et cela comporte de grands risques. Le président russe Vladimir Poutine a prévenu la semaine dernière que la Russie serait « en guerre » avec les États-Unis et ses alliés de l’OTAN s’ils autorisaient l’Ukraine à utiliser des armes à longue portée.

Les responsables de la défense américaine ont affirmé à plusieurs reprises que les missiles à longue portée étaient en nombre limité et que l’Ukraine utilisait déjà ses propres drones à longue portée pour frapper des cibles plus loin en Russie. Cette capacité a été démontrée par un Attaque de drone ukrainienne cette nuit qui a frappé un grand dépôt militaire, provoquant un énorme incendie, dans une ville à 500 kilomètres (300 miles) de la frontière.

Les dirigeants ukrainiens affirment cependant ils ont besoin d’une permission de frapper des dépôts d’armes, des aérodromes et des bases militaires loin de la frontière pour motiver la Russie à rechercher la paix. Les États-Unis permettent à l’Ukraine d’utiliser Armes fournies par les Américains dans des frappes transfrontalières plus limitées pour contrer les attaques des forces russes.

Les États-Unis sont en train de tomber sous le coup pression croissante des alliés de l’OTAN Selon un responsable américain, l’Ukraine devrait être celle qui décide de la manière et du lieu où elle utilise ses armes et de la manière dont elle mène sa propre guerre. Un haut responsable américain a déclaré que le sujet avait été évoqué lors des réunions des chefs de la défense de l’OTAN en Europe ce week-end – auxquelles participait le général CQ Brown, chef d’état-major interarmées américain – et que la plupart d’entre eux étaient favorables à ce changement.

Les responsables américains ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes.

L’Ukraine fait pression pour utiliser les systèmes de missiles tactiques de l’armée fournis par les États-Unis, ou ATACMS, et les missiles Storm Shadow fournis par les Britanniques pour frapper plus profondément en RussieBiden a discuté de la question lors d’une réunion la semaine dernière avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Des responsables américains au courant des discussions ont déclaré qu’ils pensait que Starmer cherchait l’approbation de Biden L’Ukraine pourrait utiliser les missiles Storm Shadow pour des frappes plus importantes en Russie. L’approbation de Biden pourrait être nécessaire car les composants de Storm Shadow sont fabriqués aux États-Unis. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour partager l’état d’avancement des conversations privées.

Starmer a déclaré que les discussions se poursuivraient lorsque les dirigeants mondiaux se réuniront pour l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine. La rencontre de Biden avec Zelenskyy devrait avoir lieu à la fin de la semaine prochaine, après le retour du président américain de l’ONU

Un haut responsable américain a déclaré que les États-Unis souhaitaient aider l’Ukraine à définir ses objectifs de combat pour la guerre et l’utilisation d’armes à longue portée.

Samedi, le chef du comité militaire de l’OTAN a déclaré que l’Ukraine avait le droit juridique et militaire de frapper en profondeur en Russie pour obtenir un avantage au combat. S’exprimant à Prague à la fin de la réunion des chefs militaires de l’Alliance, l’amiral néerlandais Rob Bauer a déclaré : « Chaque nation attaquée a le droit de se défendre. Et ce droit ne s’arrête pas à la frontière de sa propre nation. »

Le lieutenant-général Karel Řehka, chef d’état-major général des forces armées tchèques, a clairement indiqué que son pays n’imposait aucune restriction en matière d’armes à Kiev.

« Nous pensons que les Ukrainiens doivent décider eux-mêmes comment l’utiliser », a déclaré Řehka.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a cependant toujours rejeté l’idée selon laquelle les frappes à longue portée changeraient la donne.

« Je ne crois pas qu’une seule capacité puisse être décisive, et je maintiens ce commentaire », a déclaré Austin, notant que l’Ukraine dispose d’autres moyens pour frapper des cibles à longue portée.