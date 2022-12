Les USA perdent, l’Angleterre et la France sont-elles les prochaines ?

Il y a un vieux dicton qui dit probablement : “Ce que la Coupe du monde donne, ça peut le prendre.” Et c’est ce que les fans peuvent ressentir après avoir vu la remarquable course des États-Unis au Qatar se terminer de manière déchirante grâce aux Pays-Bas. Pendant ce temps, Lionel Messi et l’Argentine ont résisté à une poussée tardive de l’Australie pour réserver un rendez-vous avec les Néerlandais en quarts de finale.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de samedi, et un aperçu de dimanche pour la suite.

Les États-Unis perdent contre les Pays-Bas : est-ce déjà 2026 ?

Pas la meilleure façon de commencer un samedi matin, compte tenu de la solide forme des États-Unis lors de la phase de groupes et de l’espoir de voir ce groupe de jeunes joueurs atteindre au moins les quarts de finale.

– Parenthèse Coupe du monde : Les Pays-Bas et l’Argentine organisent un match QF

Mais les Pays-Bas ont montré l’écart de qualité qui existe toujours entre les États-Unis et les équipes avec lesquelles ils veulent se comparer. Le plan de match tactique de l’entraîneur des Pays-Bas Luis van Gaal OranjeLa victoire 3-1 de a été d’une efficacité impitoyable et a forcé les États-Unis à faire des erreurs (laissant les joueurs sans marque dans les trois buts néerlandais) et à faire des choses pour lesquelles ils n’étaient pas bons (briser une défense organisée).

Souvent stoïque et parfois combatif, Van Gaal était d’humeur enjouée après la victoire de samedi, se penchant à un moment donné à ses côtés pour planter un baiser sur la joue de l’homme du match Denzel Dumfries (un but, deux passes) pendant la conférence de presse d’après-match. Le système de Van Gaal n’est peut-être pas le plus attrayant, mais il a si bien fonctionné contre les États-Unis que deux buts impliquaient un ailier aidant l’autre – d’abord Dumfries pour Daley Blind, puis Blind pour Dumfries.

Pourtant, il y aura une idée de ce qui aurait pu être pour les États-Unis. Christian Pulisic a raté une première occasion, et le seul but américain de Haji Wright semblait plus accidentel qu’acrobatique. Et bien sûr, comme c’est le cas depuis un certain temps, il faut encore qu’un attaquant partant efficace émerge. Comme l’entraîneur américain Gregg Berhalter l’a dit par la suite, “Nous n’avons pas de Memphis Depay en ce moment.”

Les États-Unis méritaient-ils de battre une puissance historique comme les Néerlandais, pour ensuite affronter Lionel Messi et l’Argentine dans ce qui aurait été un match de quart de finale David contre Goliath fait pour la télévision ? Au moins, ces joueurs ont accompli beaucoup. Mais en quatre matchs, ils ont également fait juste assez pour laisser tout le monde croire qu’il aurait dû y en avoir plus.

Mais avançons. Que Berhalter reste entraîneur, l’avenir des États-Unis est prometteur et le buzz est réel. Des leçons seront apprises, de l’expérience sera acquise et il y aura beaucoup de choses sur lesquelles s’appuyer. Nous comptons déjà jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Messi et l’Argentine évitent le malheur alors que l’Australie a fait ses preuves

Au fond, l’Australie savait qu’elle avait très peu de chances lors du huitième de finale de samedi face à l’Argentine. Et après le but de Lionel Messi en première mi-temps et une gaffe du gardien de but qui a donné une seconde à l’Argentine avec environ une demi-heure à perdre, il semblait que la course des Socceroos au Qatar était terminée.

Mais c’est là que le vrai plaisir a commencé. L’Australie en a épinglé un après qu’Enzo Fernandez ait marqué un but contre son camp et tout à coup, il semblait que la quête de Messi pour ce titre de Coupe du monde insaisissable pouvait être dans les cordes. L’Australien Aziz Behich a fait sa meilleure impression de Messi avec une course de mémorisation qui a été désespérément déviée par le défenseur Lisandro Martinez.

Et puis à quelques secondes de la fin, le gardien Emiliano Martinez a fait l’arrêt de la nuit sur la dernière tentative de la star adolescente de Socceroos, Garang Kuol, pour s’assurer que l’Argentine ne suivrait pas son compatriote traditionnel, l’Allemagne, par la porte de sortie anticipée de ce tournoi.

L’Australie a fait connaître sa présence à cette Coupe du monde, tout comme ses fans à la maison qui sont restés éveillés toute la nuit pour les encourager. Il n’y a pas de honte à la défaite de samedi face à un joueur en mission comme Messi. Juste un groupe de joueurs qui ont tout donné et qui sont tombés juste à côté.

L’Angleterre et la France en alerte contre des adversaires dignes

Dimanche apporte deux huitièmes de finale qui sont extrêmement convaincants pour des raisons très différentes. Quatre équipes, et seulement deux peuvent réserver un billet pour les quarts de finale. Alors, à quoi ressemblent-ils?

Le match précédent voit les champions en titre de la Coupe du monde, la France, affronter Robert Lewandowski et la Pologne. Sur le papier, cela peut sembler une victoire facile pour l’équipe d’étoiles de Didier Deschamps qui est toujours l’un des favoris des bookmakers pour tout gagner malgré la perte de Karim Benzema, Paul Pogba et N’Golo Kante sur blessure avant le tournoi. Les goûts d’Aurélien Tchouameni et d’Eduardo Camavinga tiennent les choses au milieu de terrain et le trio d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappe et Ousmane Dembele le fait du côté offensif.

Alors qu’ils ont lutté contre la Tunisie lors de leur troisième match de phase de groupes, perdant finalement 1-0, c’était plus dû à la forte rotation de joueurs de Deschamps avec une qualification déjà assurée qu’au signe d’une faiblesse significative.

La Pologne devra s’appuyer sur ses stars si elle veut ébouriffer les plumes françaises. Lewandowski doit obtenir un service dans la surface pour pouvoir forcer les erreurs ou mettre le ballon sur la cible, et plusieurs joueurs sont capables de repérer la star de Barcelone près du but : Piotr Zielinski et Arkadiusz Milik sont les principaux hommes à cet égard. Si la France parvient à percer sa défense, Wojciech Szczesny est dans les buts et semble, sur la base de certains de ses arrêts marquants, être au sommet de sa forme. On pense toujours que la France avance, mais dans un tournoi de grands chocs, tout est possible.

Quant à l’Angleterre, elle cherchera à garder le cap pour un premier grand trophée international depuis 1966, même si la victoire du groupe B ne lui a pas donné l’avantage en termes d’adversaire.

Le Sénégal n’a rien raté malgré la blessure dévastatrice du talisman Sadio Mane avant le début du tournoi. Les victoires ordonnées contre le Qatar et l’Équateur ont suffi à surmonter une défaite contre les Néerlandais lors de leur match d’ouverture, et ils ont pu trouver des buts même après avoir perdu Mane : leurs cinq buts dans le groupe A ont tous été marqués par des joueurs différents, avec un défenseur clé. Kalidou Koulibaly surgit avec l’arrivée décisive pour assurer sa place en huitièmes de finale. Beaucoup de leurs stars – y compris l’ailier Ismaila Sarr – ont de l’expérience en Premier League et ne craindront pas du tout leurs adversaires les plus fantaisistes.

L’Angleterre, quant à elle, doit continuer à donner le ton dans les matchs plutôt que d’adopter une approche lente et régulière comme elle l’a fait notamment contre les États-Unis en phase de groupes. Lorsqu’ils étaient passifs et sollicités sous pression, ils ont eu la chance de ne pas encaisser, tandis que leur approche plus positive contre l’Iran et le Pays de Galles a abouti à neuf buts marqués et seulement deux encaissés. Avec une marge d’erreur nulle à partir d’ici, le manager Gareth Southgate doit faire preuve d’un peu plus d’audace dans ses tactiques et ses sélections d’équipe s’il veut continuer dans cette compétition.

Harry Kane a été maîtrisé mais Jack Grealish, Phil Foden et Marcus Rashford ont fourni suffisamment d’électricité pour alimenter une petite ville. La version anglaise de Harry Maguire a résisté en défense – bon travail, la version de Manchester United ne s’est pas rendue à Doha – mais ils devront encore faire preuve d’enthousiasme et être à la hauteur du talent offensif de l’équipe.

Encore une fois, nous nous attendons à ce qu’ils réussissent, mais il est tout aussi probable qu’un match 2-2 se décide 5-4 aux tirs au but. Nous n’allons pas dire qui est le gagnant.

Nouvelles et notes

La légende brésilienne Pelé réagit bien au traitement d’une infection respiratoire et son état de santé ne s’est pas aggravé au cours des dernières 24 heures, a déclaré samedi l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans un communiqué. Pelé, 82 ans, est à l’hôpital depuis mardi. Des messages de rétablissement ont afflué du monde entier pour le triple vainqueur de la Coupe du monde, qui suit également un traitement contre le cancer.

Lionel Messi a franchi toutes sortes de jalons lors de la victoire 2-1 de l’Argentine sur l’Australie samedi qui a réservé le Albiceleste un quart de finale contre les Pays-Bas. Il a atteint 1 000 matchs professionnels et a également dépassé le décompte des buts de la Coupe du monde de Diego Maradona. Avec huit buts au cours de ses cinq Coupes du monde, Messi en a besoin d’un de plus pour égaler Gabriel Batitusta pour le record de tous les temps de l’Argentine dans le tournoi.

Le Brésil a subi deux autres revers sur blessure avant le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Corée du Sud, l’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Alex Telles étant exclus du reste du tournoi. Le Brésil a été touché par le bogue des blessures au Qatar, le statut de Neymar étant toujours incertain en raison d’un problème à la cheville qui lui a fait manquer deux matches jusqu’à présent.