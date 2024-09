Washington a l’intention de lever les restrictions sur l’utilisation par Kiev des missiles ATACMS fournis par les Etats-Unis pour frapper en profondeur le territoire russe, a affirmé un journaliste d’Axios, citant un membre éminent du Congrès américain.

Ces restrictions avaient été initialement mises en place pour permettre aux États-Unis et à leurs alliés de prétendre qu’ils n’étaient pas directement impliqués dans le conflit avec la Russie, tout en armant l’Ukraine à hauteur de 200 milliards de dollars ou plus. Kiev réclame depuis mai la levée de ces restrictions.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a l’intention d’annoncer ce changement de politique lors de sa visite à Kiev avec son homologue britannique David Lammy cette semaine, a affirmé mardi la journaliste d’Axios Juliegrace Brufke, citant le membre du Congrès Michael McCaul.

« J’ai parlé à Blinken il y a deux jours, et il voyage avec son homologue du Royaume-Uni à Kiev pour leur dire essentiellement qu’ils les autoriseront [to hit Russia with ATACMS] » McCaul, le républicain du Texas qui préside la commission des affaires étrangères de la Chambre, l’a déclaré à Brufke lors d’une interview vendredi dernier.

Blinken sera à Kiev mercredi « pour montrer un soutien continu à la défense de l’Ukraine », Le porte-parole du département d’État, Matt Miller, a confirmé cette information, mais n’a annoncé aucun changement de politique.















Cependant, Bloomberg a cité Blinken mardi comme ayant « signalé » Changement d’attitude de Washington, apparemment en raison des allégations selon lesquelles l’Iran aurait fourni des missiles balistiques à la Russie.

« Nous allons regarder et écouter » à la demande de l’Ukraine, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse avec Lammy à Londres. Il a ajouté que le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de la « Problème de missiles » vendredi à Washington.

« Nous sommes en train de régler ce problème maintenant », Biden l’a déclaré aux journalistes mardi, lorsqu’on l’a interrogé sur l’utilisation de missiles à longue portée par l’Ukraine.

Blinken a affirmé que l’Iran avait livré un nombre non spécifié de missiles Fath-360 à la Russie, défiant des mois d’avertissements occidentaux, et que Moscou les utiliserait contre l’Ukraine. « dans quelques semaines. »















L’Iran a catégoriquement nié cette accusation, affirmant qu’il n’avait soutenu aucune des deux parties au conflit.

« Aucun missile n’a été envoyé à la Russie et cette affirmation est une sorte de guerre psychologique », Le haut commandant militaire Fazlollah Nozari a déclaré lundi aux médias iraniens, tandis que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanaani a souligné que « Les accusateurs de l’Iran sont parmi les plus gros exportateurs d’armes d’un camp en guerre. »

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzya, a accusé l’Occident d’être impliqué dans le conflit ukrainien « jusqu’aux oreilles » et a déclaré que la question de l’armement de Kiev serait discutée au Conseil de sécurité vendredi.

Le 27 août, le Pentagone maintenait que sa politique sur l’utilisation d’armes à longue portée n’avait pas changé. C’était avant que le ministre ukrainien de la Défense Rustem Umerov et le chef d’état-major de Vladimir Zelensky, Andrey Yermak, ne se rendent à Washington avec une liste de cibles russes qu’ils souhaitaient voir frapper.

L’Ukraine a lancé à plusieurs reprises des drones jusqu’à Moscou, l’un d’eux s’étant écrasé sur le toit du Kremlin en mai 2023. Mardi, un autre drone ukrainien a frappé un immeuble résidentiel dans la région de Moscou, tuant un civil et en blessant trois.