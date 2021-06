Les US Marshals manquent de ressources pour protéger les juges fédéraux alors que les menaces augmentent, selon un rapport

US Marshalls patrouille devant le palais de justice de Washington, DC

Le United States Marshals Service manque de ressources adéquates pour protéger les juges et les procureurs fédéraux alors même que les menaces et les « communications inappropriées » envers les personnes protégées ont augmenté de près de 80 % depuis 2016, le nouveau rapport d’un chien de garde dit.

Le Marshals Service ne dispose pas de suffisamment de « capacités de détection proactive des menaces » pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de protection, n’offre pas aux juges « d’importants équipements et fonctionnalités de sécurité à domicile » et est confronté à de graves problèmes de budget et de personnel, prévient le rapport.

Le bureau de l’inspecteur général du ministère de la Justice, qui a publié le rapport, a conclu que « les priorités concurrentes des agences ont entravé » la capacité du service des maréchaux à financer des améliorations de la sécurité judiciaire. Le Marshals Service est une agence du ministère de la Justice.

« Alors que l’USMS a récemment entrepris plusieurs initiatives importantes pour remédier aux lacunes de ses capacités de sécurité judiciaire, l’USMS continue de faire face à plusieurs défis sérieux dans ses efforts pour s’acquitter de ses responsabilités statutaires dans ce domaine », indique le rapport.

Le rapport survient près de 11 mois après que le fils de la juge du tribunal de district américain Esther Salas a été assassiné par un homme armé, qui a également grièvement blessé son mari, à leur domicile de North Brunswick, New Jersey.

Le tueur, un avocat du nom de Roy Den Hollander, s’est fait passer pour un livreur chez elle. Hollander, qui avait plaidé une affaire devant le tribunal de Salas, a été retrouvé mort d’une blessure par balle apparemment auto-infligée après l’attaque.

Salas est l’un des plus de 2 700 juges fédéraux que le Marshals Service est chargé de protéger. L’agence est également censée pour protéger environ 30 000 procureurs fédéraux, le sous-procureur général des États-Unis et les fonctionnaires des tribunaux fédéraux.