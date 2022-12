Les ursides augmentent le nombre de météores des Fêtes cette semaine : comment voir la pluie de météores oubliée

La fin de l’année n’est pas considérée comme le moment idéal pour sortir à la recherche d’étoiles filantes, compte tenu des températures glaciales dans l’hémisphère nord et de l’attention portée aux vacances. Mais décembre est en fait le meilleur mois pour les météores à bien des égards, et une pluie de météores peu connue donnera un coup de pouce à leur nombre dans le ciel nocturne juste avant Noël cette semaine.

La pluie de météores Ursides n’est pas un nom familier. C’est sans doute le moins connu de la douzaine grandes pluies de météorites de 2022, tel que désigné par l’International Meteor Organization. C’est probablement parce qu’il arrive non seulement à une période de l’année froide et chargée pour beaucoup de gens, mais il arrive aussi sur les talons du puissant Pluie de météorites Géminidesqui culmine une semaine plus tôt.

Les Ursides ne peuvent vraiment être vus que de l’hémisphère Nord (brrrr…) et produisent généralement environ cinq à 10 météores par heure au maximum dans des conditions d’observation idéales. Pas très impressionnant pour une grande pluie de météorites, mais il est important de garder à l’esprit que les Ursides ne sont pas les seuls débris spatiaux volant autour de notre haute atmosphère à cette période de l’année.

Les puissants Géminides sont toujours actifs, ainsi que les Ursides, jusqu’à Noël. Vous pouvez donc également considérer les Ursides comme un cadeau de vacances donnant un coup de pouce de dernière minute à l’une des plus grandes pluies de météores de l’année. Entre les Géminides, les Ursides et quelques autres averses de météores mineures actives en ce moment, vous pourrez peut-être attraper plus d’une douzaine de météores par heure à peu près n’importe quelle nuit de cette semaine dans des conditions idéales.

Mais la meilleure nuit, dans l’ensemble, sera du jeudi soir au vendredi tôt le matin. C’est à ce moment-là que les Ursides culmineront, ajoutant cinq à dix étoiles filantes supplémentaires à ce total horaire potentiel. Il y a aussi une petite chance que nous puissions avoir une explosion d’ursides, nous donnant jusqu’à 25 météores par heure ou plus.

Alors que des tempêtes sont prévues pour une partie importante de l’Amérique du Nord et ailleurs, ces endroits avec un ciel clair auront de longues et sombres nuits d’hiver largement préservées par la lumière de la lune, qui ne sera qu’un léger éclat dans les cieux après son lever.

Le plus grand obstacle pour voir des météores cette saison des fêtes est la météo. Évidemment, si c’est nuageux là où vous êtes, vous n’avez pas de chance. Si le ciel est clair, vous êtes en forme mais vous devrez probablement vous préparer à passer au moins une heure à l’extérieur par temps froid. Pour la meilleure expérience, une heure allongé sur le dos et juste à regarder le dôme sombre au-dessus de nous est essentiel.

Vous aurez besoin d’au moins 15 minutes pour que vos yeux s’adaptent complètement, et le reste de l’heure pour vous assurer de voir autant de météores que possible car ils ont tendance à arriver en grappes, suivis de longues accalmies d’inactivité. Au moins c’est comme ça qu’il semble toujours.

Alors emmitouflez-vous, apportez des boissons chaudes et préparez vos meilleurs arguments pour convaincre famille et amis que cela vaudra la peine de passer une heure dehors dans le noir à contempler le ciel en cette période de fêtes.