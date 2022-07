Les urgences de la Colombie-Britannique détournées en raison de pénuries de personnel

Quatre services d’urgence de l’intérieur de la Colombie-Britannique ont fait l’objet de déviations temporaires au cours de la fin de semaine en raison d’un manque de personnel.

L’Interior Health Authority a publié trois avis dimanche, indiquant que les services d’urgence de l’hôpital Creston Valley, de l’hôpital Dr. Helmcken Memorial de Clearwater et de l’hôpital général Oliver’s South Okanagan étaient temporairement fermés.

Alors que le département d’Oliver n’a été détourné que pendant six heures dimanche, Creston’s et Clearwater’s ont été fermés pendant la nuit et devraient rouvrir lundi à 7 heures du matin.

Un autre avis a été publié vendredi, avertissant que le service des urgences d’Ashcroft serait en déroutement pendant tout le week-end. Ce service d’urgence n’est généralement pas ouvert en semaine ou la nuit.

Les résidents nécessitant des soins d’urgence ont été invités à appeler le 911 ou à se rendre aux prochains services d’urgence les plus proches. Pour certaines collectivités, ces autres options se trouvaient à plus de 100 kilomètres.

“Interior Health regrette ce changement temporaire des opérations normales”, a déclaré l’autorité sanitaire dans chacun de ses avis.

Les services d’urgence de Interior Health ont dû faire face à des limitations continues de personnel, ce qui a entraîné des détournements réguliers. En fait, le département de Clearwater, qui a été frappé par plus d’une douzaine de fermetures temporaires jusqu’à présent cette année, a été détourné pendant la majeure partie de la semaine dernière.

Plus tôt cette année, le maire de la communauté a déclaré que le problème persistait depuis des mois.

“Je ne peux pas vraiment suivre le nombre de fois que notre salle d’urgence est fermée, c’est un problème persistant depuis le début de l’automne dernier”, a déclaré Merlin Blackwell à CTV News Vancouver en mai, lorsque le service a fermé au moins cinq fois. “C’est profondément préoccupant pour nos concitoyens.”

Les responsables de la santé ont précédemment imputé les pénuries de personnel de santé à la pandémie de COVID-19 et à d’autres crises dans la province, comme le dôme de chaleur de l’année dernière, les incendies de forêt et les inondations.

“Vous devez faire des ajustements soit en attirant les gens, soit en les déplaçant”, a déclaré le ministre de la Santé, Adrian Dix, à propos des détournements plus tôt cette année. “C’est pourquoi le système de santé publique fonctionne bien dans ces circonstances.”