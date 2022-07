Les urgences bondées indiquent des réformes des soins de santé

Les visites aux urgences sont rarement rapides. Mais les professionnels de la santé tirent la sonnette d’alarme sur les délais inhabituellement longs pour les patients et, dans certains cas, sur les fermetures de salles d’urgence observées récemment.

Trillium Health Partners, qui exploite l’hôpital Credit Valley, l’hôpital Mississauga et le centre de santé Queensway, a enregistré un volume record de patients dans ses salles d’urgence à trois reprises au cours du mois dernier, un rythme qu’il prévoit de poursuivre tout au long de l’été. “Les patients . . . nécessitent principalement des soins pour des conditions médicales complexes, et plus de personnes que jamais ont besoin de soutiens spécialisés en santé mentale », a déclaré un porte-parole.

Des scènes similaires se déroulent dans les salles d’urgence de Toronto, où les autorités signalent une augmentation des cas. De tels goulots d’étranglement sont un signe avant-coureur de problèmes plus larges dans notre système de santé. Une partie de cela est liée à la pandémie, comme la pression exercée sur les agents de santé de première ligne qui les a laissés épuisés et, dans certains cas, leur a fait quitter leur profession.

Tim Guest, PDG de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, a déclaré à un comité parlementaire en mai que les pénuries de personnel obligent les infirmières à travailler plus d’heures et à soigner plus de patients. « Si aucune stratégie efficace n’est mise en place pour retenir les infirmières que nous avons actuellement, aucune autre stratégie ne fera la différence », a-t-il déclaré.

Mais la pandémie a également exacerbé des problèmes préexistants, des problèmes qui nécessitent une attention et une réforme ciblées, et non des pansements.

« La réalité est que vous ne pouvez pas réparer les urgences à moins de régler les autres aspects du système de santé. Et tout le service des urgences vous dit quand ça ne marche pas, c’est que tout le reste ne marche pas », a déclaré la Dre Katharine Smart, pédiatre à Whitehorse et présidente de l’Association médicale canadienne.

Les urgences sont bondées pour des raisons qui vont au-delà du service des urgences. Cela se résume souvent à des ressources limitées, dans la salle d’urgence et généralement à un manque de capacité ailleurs dans l’hôpital. Les patients âgés occupant des lits d’hôpitaux soulignent la nécessité d’améliorer les soins à domicile et la capacité des établissements de longue durée.

Il existe d’autres facteurs de stress, comme la pénurie de médecins de famille, de ressources en santé communautaire et le besoin de services de santé mentale supplémentaires. Par exemple, des patients sans médecin de famille se présentent aux urgences malades avec des conditions non traitées, nécessitant une intervention médicale plus complexe – et coûteuse – que s’ils avaient été sous les soins réguliers d’un médecin.

Cela a incité des appels à réformer les soins primaires pour améliorer l’accès dans les zones rurales et les centres urbains et des changements en retard à la structure de la médecine familiale pour rendre le domaine plus attrayant pour les jeunes médecins. « Il existe de nombreuses preuves qui montrent que les gens ont de meilleurs résultats, qu’ils vivent plus longtemps et que le coût global de la prestation de leurs soins de santé est moindre s’ils ont un médecin de famille », a déclaré Smart.

Ici, les libéraux fédéraux devraient donner suite à leur promesse électorale de 2021 de fournir 3,2 milliards de dollars aux provinces pour embaucher 7 500 nouveaux médecins de famille, infirmières et infirmières praticiennes. (Le récent budget fédéral prévoyait 141 millions de dollars pour aider les professionnels de la santé formés à l’étranger à obtenir une accréditation pour travailler ici, ainsi qu’un soutien financier aux infirmières et aux médecins travaillant dans les communautés rurales et éloignées. Mais il était muet sur cette promesse spécifique.)

Les problèmes sont compliqués et la juridiction aussi. Les gouvernements provinciaux et fédéral se partagent le rôle de fournir les soins de santé et de les payer. Le délai pour certains des remèdes est long – la formation d’un médecin peut prendre une décennie – les poussant au-delà des cycles électoraux et de la durée d’attention politique. Tout cela se combine pour défier les efforts visant à résoudre les problèmes systémiques.

Mais promettre plus d’argent sans réformes n’est pas une solution durable. La pandémie a révélé des fissures dans le système de santé. Il faut de l’ambition et de la volonté politique pour y remédier.

